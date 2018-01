Saiba como evitar o cabelo esverdeado, quebradiço ou sem brilho, durante as férias

É fato. Nesse período aproveitamos demais praia ou piscina e quem sofre? Os fios! É comum ouvirmos relatos de cabelos esverdeados, quebradiços e sem vida no verão. "Isso acontece porque a água do mar tem muito sal e a da piscina, muito cloro. As pessoas se enganam ao usar a ducha de água doce apenas ao sair da praia ou piscina. O correto é você molhar os cabelos com água doce antes! Quando você entra no mar ou piscina com os fios secos, acontece a absorção total das substâncias que não são nada benéficas às madeixas", explica Robson Trindade.



O visagista ainda ensina um truque de ouro para evitar danos: além da ducha, aplique uma máscara de proteção. "Ela servirá como um paliativo e, ao mesmo tempo, fará uma barreira física entre os fios, o Sol e a água".



É claro que existe um tratamento específico para retirar a cor esverdeada dos fios. "Trata-se de um procedimento de limpeza da fibra em que o fio passa pelo processo Ion Jet, que abre as camadas de cutícula do cabelo para retirar o pigmento esverdeado, lá depositado proveniente em função do contato com o cloro e do excesso de sal. Depois disso, realizamos a hidratação e fechamos a cutícula com o mesmo Ion Jet", detalha Robson.



De acordo com o especialista, é conveniente fazer essa limpeza pelo menos a cada dez dias para que não haja dificuldade na remoção do excesso do verde no cabelo. "O cabelo fica sedoso, macio e flexível, mas é importante ressaltar a diferença entre os passos: o procedimento explicado acima é o de remoção da cor verde e existe um outro que recupera a fibra capilar. São dois processos", enfatiza.



