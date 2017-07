Saiba como lavar adequadamente o Tip Toey Joey dos seus filhos

Os calçados Tip Toey Joey são reconhecidos pela segurança, conforto e beleza. Mas todos os benefícios da marca só podem realmente ser aproveitados a longo prazo, desde que as pessoas saibam manter a higiene dos calçados. Os tênis Tip Toey Joey devem ser lavados frequentemente, entretanto, vale frisar também que cada modo de lavagem necessita providencias e cuidados distintos.



Modos de lavagem tradicional



A lavagem tradicional é feita com uma escovinha, balde, água e sabão. O primeiro passo é retirar o cadarço, depois, é preciso escovar todo o tênis a seco. Com todas as sujeiras mais aparentes removidas, mergulhe os calçados na água com sabão, deixe de molho por cerca de uma hora. Posteriormente, esfregue toda parte de fora, inclusive, a sola, depois, basta enxaguar bem na água limpa e secar os tênis delicadamente com uma toalha. Não utilize máquinas secadoras e nem deixe os calçados no sol, pois essas formas de secagem podem danificar o material.



Lavagem na máquina



A lavagem na máquina é mais eficaz para remover sujeiras facilmente, entretanto, esse modo requer muitos cuidados. Isso porque a máquina pode acabar estragando a estrutura e os detalhes dos tênis. Sendo assim, o correto é colocar o tênis na máquina com muitas toalhas, estes tecidos protegem os calçados. Também é possível adquirir sacos próprios para lavagem em máquina. Utilize sabão comum, mas não opte por água quente, uma vez que a caloria pode danificar o tênis. Depois de lavar, deixe os pares secando no sol para não criar fungos nos calçados.



Tênis de camurça



O material de camurça pode manchar em contato com a água, por isso, o adequado é lavar esses tipos de tênis com óleos ou hidratantes. Misture uma colher de condicionador de cabelo em duas de água e passe no tênis com uma flanela. Deixe o produto agir por uns 10 minutos, depois, limpe com pano umedecido. E seque com um secador de cabelo.



Tênis branco



Os tênis brancos têm que ser lavados com água quente e detergente. Umedeça as cerdas de uma escovinha na água com detergente e esfregue toda a parte de fora do tênis. Se, por acaso, os calçados estiverem manchados, o recomendável é adicionar uma colher de sopa de vinagre na água quente com detergente. Depois de lavados, coloque-os para secar no sol.



Tênis de couro



Assim como o material de camurça, o couro também não pode ser mergulhado em água, pois esse excesso pode ressecar. Umedeça uma escovinha em água e adicione um pouquinho de detergente em torno das cerdas. Depois, esfregue delicadamente toda a parte de fora dos calçados. Todo o sabão precisa ser removido com um pano úmido. Deixe o tênis secar na sombra.



Os tênis e muitos outros modelos de calçados Tip Toey Joey estão disponíveis para compra na loja virtual O Sapo e a Princesa.



Sobre a loja



O Sapo e a Princesa é uma loja online de produtos infantis que surgiu da necessidade de um e-commerce que além de oferecer produtos diferenciados e exclusivos, entendesse as mães e as tratasse como elas merecem ser tratadas. O Sapo e a Princesa oferece produtos infantis que vão facilitar a vida da mamãe e do papai, além de divertir muito os pequenos.



Aqui você pode comprar acessórios, mamadeiras, chupetas, brinquedos, roupas para bebês e crianças, sapatinhos, mochilas e muito mais. Oferecemos marcas diversas, importadas e nacionais como: Munchkin, Baby Jogger, Tiny Love, Skip Hop, Reserva Mini, Tip Toey Joey, 4Moms, Bright Starts, Safety 1st, Tip Top, Gumii e muitas outras.



Dê uma olhadinha, sinta-se à vontade e qualquer dúvida que tiver, entre em contato conosco, nós responderemos rapidamente.



Onde ficamos:



Praça Tcheco, 35, São Paulo-SP (11) 3831-7660



Visite Nosso Site

Website: http://www.osapoeaprincesa.com.br/