Saiba quais alimentos fazem bem ao coração

Os médicos, nutricionistas e demais profissionais da saúde não recomendam cuidar da alimentação à toa. Consumir alimentos que fazem bem ao coração ajuda o órgão a obter os nutrientes de que precisa para desempenhar suas funções e beneficia todo o resto do organismo.



Os alimentos fornecem ao corpo a energia de que precisamos para realizar as atividades do dia a dia, por isso, é tão importante observar o que colocamos no prato a cada refeição. Às vezes, sem perceber, podemos estar ingerindo mais açúcares, gorduras, e alimentos embutidos e industrializados do que deveríamos, acreditando que tudo esteja sob controle em nossa dieta alimentar. Por essa razão, selecionamos 7 alimentos para você incluir no cardápio que vão colaborar com o seu bem-estar global.



Alimentos que fazem bem ao coração e que você deve começar (ou continuar) a consumir



1. Abacate

É um dos alimentos que fazem bem ao coração porque contém ômega 9, um tipo de gordura boa para o organismo, e várias vitaminas do complexo B. Esses compostos ajudam a diminuir o risco de formação de coágulos e, consequentemente, de entupimento das artérias que podem provocar infarto do miocárdio.



2. Aveia

É um tipo de cereal que colabora com a redução do "mau" colesterol (LDL) e o aumento das taxas do "bom" colesterol (HDL), por ser rico em fibras, vitaminas e minerais. O ideal é consumir o equivalente a duas colheres de sopa todos os dias, seja na forma de farelo ou em flocos.



3. Linhaça

É uma semente rica em ômega 3, vitamina E e fibras, que, no organismo, transformam-se em agentes promotores do colesterol bom e, consequentemente, em redutores do nível de colesterol ruim, assim como a aveia.



4. Castanhas

Nozes, amêndoas e castanha-do-pará também são ricas em ômega 3, nutriente que, no organismo, age como um anti-inflamatório natural e ajuda a controlar os níveis de triglicerídeos. Além disso, contêm cálcio, magnésio, fósforo, selênio e vitaminas B e E, que colaboram para evitar a formação de radicais livres. O indicado é consumir uma castanha-do-pará, duas nozes ou quatro amêndoas todos os dias.



5. Azeite extravirgem

Temperar a salada ou outro alimento que harmonize com azeite de oliva extravirgem é uma boa maneira de prevenir a formação de coágulos sanguíneos e placas nas paredes das artérias. Ingerir o equivalente a duas colheres de sopa do óleo diariamente ainda faz com que o organismo não sofra com altos níveis de colesterol total. Pelo contrário, aumenta as taxas do colesterol bom.



6. Peixes de água fria

Incluir 100 gramas de salmão, atum, sardinha ou truta nas refeições, duas vezes por semana, faz bem para a pressão sanguínea e ajuda na prevenção da arteriosclerose. Os peixes de água fria são os que contêm uma concentração maior de ômega 3, nutriente essencial para o controle dos níveis de colesterol ruim e para evitar inflamações nos vasos sanguíneos.



7. Vinho ou suco de uva integral

Qualquer um dos dois oferece benefícios para a saúde do coração por possuírem um tipo de oxidante que inibe a junção das plaquetas às placas de gordura e, consequentemente, a formação de coágulos que desencadeiam doenças como a arteriosclerose e a trombose.



Mas atenção: o vinho deve ser consumido com moderação. Não se deve ingerir mais do que uma taça por dia.