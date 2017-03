Saiba quais são as cores de lingerie para 2017

Março é o mês marcado pela comemoração do Dia da Mulher, celebrado no dia 08 para simbolizar as lutas femininas em prol da igualdade.



Neste mês, aproveite para abusar das cores que são tendência para 2017 e prometem ser um arraso. De acordo com Júnior Zampol, diretor do Grupo Lutestil, fabricante da marca LUT moda íntima feminina, o nude e o vermelho são os tons que estarão em alta.



"Nós da LUT sempre seguimos as tendências e nos adequamos de acordo com o que o mercado feminino procura. A Pantone divulgou uma paleta de cores que seriam as novidades e tendências para 2017, que são: nude, vermelho, verde, amarelo, azul bebê, entre outras. Estamos trabalhando e seguindo essa ideia de cores em lingeries lindas que com certeza todas as mulheres desejam ter", revela.



O diretor da LUT ainda dá dicas para o uso das cores em cada ocasião.



"O nude, por exemplo, combina perfeitamente para trabalhar. É uma cor que cai bem com uma blusinha branca e não marca. Já o vermelho e azul bebê, é ideal para quem quer ousar nas cores e transformar a lingerie num acessório também."



Sobre a Lutestil

Há 35 anos no mercado de moda íntima feminina, a Lutestil é uma importante marca que atende os maiores magazines do país e lojas de todo o Brasil, graças a sua elevada capacidade de produção mensal.