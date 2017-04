Saiba quais são as cores de lingerie para o outuno/inverno

A palavra-chave é bem-estar. É com essa premissa que a Lutestil, fabricante da marca LUT moda íntima feminina apresenta a coleção outono/inverno 2017 de lingerie, uma peça fundamental no look de qualquer mulher hoje em dia.



Cada dia que passa, a lingerie ganha força no guarda-roupa com seus modelos cheios de detalhes e modelos que abusam da sensualidade e ousadia no corpo feminino. De acordo com Júnior Zampol, diretor do Grupo Lutestil, para essas estações, a marca traz diversas novidades que valorizam ainda mais a feminilidade e o bem-estar.



"Estamos produzindo linhas para o outono/inverno ultra confortáveis, desenvolvidas em tecidos de alta tecnologia e em cores que são tendência, como, por exemplo, o roxo e o nude", revela.



O diretor ressalta que a prioridade é apostar no que lhe faz bem. "As roupas íntimas não são tidas como peças feitas para ficar escondidas. Hoje em dia é possível compor um look a partir do estilo destas peças. Seus detalhes são pensados para ir além do habitual. A moda agora é apostar em modelagens que valorizem a autoconfiança e a exuberância."



A lingerie à mostra está tão em alta que, ganhou as ruas nos quatro cantos do mundo, principalmente nos inspiradores "street styles". Strappy Bra e peças em renda são alguns dos modelos ideais para usar.



Sobre a Lutestil

Há 35 anos no mercado de moda íntima feminina, a Lutestil é uma importante marca que atende os maiores magazines do país e lojas de todo o Brasil, graças a sua elevada capacidade de produção mensal.