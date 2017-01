Saiba por que as roupas para academia fazem a diferença na hora dos exercícios

Escolher a roupa ideal para a prática de exercícios vai muito além da estética. Desde a popularização dos Jogos Olímpicos, pode-se perceber que os trajes utilizados durante atividades físicas enfatizavam a funcionalidade das peças e como elas poderiam contribuir para potencializar o desempenho dos atletas. Seja na água - gerando maior velocidade no nado - ou em solo, com roupas leves que permitam ventilação, a moda também acompanhou as novas necessidades que surgiam ao longo dos anos quando se tratava das práticas esportivas.



Tratando-se dos exercícios realizados em academia - num espaço menor e com maior diversidade de exercícios-, é preciso levar em consideração aspectos básicos das roupas escolhidas para não prejudicar o próprio desempenho durante o treino. "No início muitas pessoas ainda utilizam roupas erradas para fazer academia, isso pode acabar prejudicando o treino ou dificultando resultados", afirma Igor Brito sócio da Vitrine Outlet , empresa fundada em 2013 com foco em moda feminina.



O certo é dar preferência para roupas confortáveis e já projetadas para a prática de exercícios físicos. Tecidos tecnológicos, por exemplo, são feitos justamente para absorver melhor o calor do corpo, assim como permitir ventilação e proteção contra radiação ultravioleta. Inclusive, é importante ressaltar que a falta de ventilação pode gerar aumento excessivo da temperatura corporal e desencadear diversos problemas.



Já as calças leggings - preferência entre as mulheres - têm como principal aspecto a flexibilidade. Com ela, os exercícios se tornam mais fluidos e a atividade em si fica mais prática. Elas também contribuem para a melhora da circulação sanguínea.



Outra peça importante é o top, que serve como proteção para o busto e traz mais sustentação no momento dos exercícios. "O ideal é utilizar junto a um top bem reforçado, protegendo os seios de movimentos bruscos", explica Brito.

Os tênis devem ser simples e sempre utilizados com meias. Isso porque elas ajudam a absorver o suor e também contribuem para diminuir o impacto das passadas. "Evite tênis grandes, eles podem acabar atrapalhando, caso corra na esteira, busque um modelo apropriado para a corrida", diz o empresário.



Basicamente, camisetas e regatas modelo "dry" são a melhor opção, justamente por ajudarem no controle da transpiração. Moletons também podem ser utilizados se a intenção for a de suar bastante, mas sempre levando em conta o aumento da temperatura corporal para que não corra o risco de sofrer hipertermia - que pode gerar desde cãibras até aumento da frequência cardíaca.

