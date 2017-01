Saiba como superar o calor e não reter líquidos neste verão

O verão, com certeza, é uma das estações mais queridas para muitas pessoas, porém as altas temperaturas podem representar um inimigo para a estética corporal.



Isso porque, o excesso de calor é um dos fatores que contribui para a retenção de líquidos, causando inchaço no corpo, além de dores nas pernas, pés e até sensação de ganho de peso.



Além do calor excessivo característico dessa época do ano, outros fatores causam inchaço como permanência na posição sentada ou em pé durante longo período, uso de anticoncepcionais, gravidez, período pré-menstrual, uso de salto alto, abuso de sal na alimentação, e muitos outros.



Mas não precisa se desesperar, com algumas alternativas é possível minimizar os sintomas e curtir o verão com o corpo em forma.



Além de ingerir bastante água, praticar atividade física, evitar alimentos embutidos e ficar atento à quantidade de sal dos alimentos, a grande aliada para combater a retenção hídrica é a drenagem linfática.



Isso mesmo! Esse procedimento pode ser a solução mais rápida e eficaz para eliminar os líquidos em excesso do corpo.



Velha conhecida do público feminino, essa técnica existe há alguns anos e era considerada sinônimo de luxo, mas as coisas mudaram e hoje ela é um método que está diretamente associada com a saúde e o bem-estar.



Isso porque, a técnica estimula o sistema linfático a trabalhar em um ritmo mais acelerado, mobilizando a linfa até os gânglios linfáticos. Com isso, não são eliminados apenas o excesso de líquido, mas também as toxinas do organismo.



E se esse procedimento que utiliza as mãos para massagear o corpo já proporciona ótimos resultados, imagina aliada à tecnologia. Com os avanços da indústria de eletromédicos nos últimos anos, é possível potencializar os resultados com a utilização de aparelhos estéticos.



Segundo a fisioterapeuta dermato funcional, Thaís Rodrigues, a drenagem linfática é uma das técnicas mais eficazes e com a ajuda da tecnologia, esse procedimento tornou-se muito mais poderoso.



"O mercado estético possui equipamentos capazes de realizar uma depressodrenagem linfática, atuando no excesso de líquido entre as células, facilitando, portanto, a sua reabsorção", observa.



De acordo com Thaís, o Beauty Dermo da HTM Eletrônica é uma excelente tecnologia existente no mercado. Esse equipamento utiliza a técnica de vacuoterapia, também conhecida como dermotonia ou endermologia.



A técnica consiste na utilização de pressão negativa associada à ventosas especiais, que realizam uma pressão suave de forma pulsada sobre a região dos gânglios linfáticos, além de uma pressão contínua em todo o trajeto linfático, aumentando sua capacidade de transporte.



Além dessa tecnologia, o uso de correntes excitomotoras também já demonstraram ser muito eficazes para combater a retenção de líquidos. " O Stimulus R também da HTM pode ser utilizado de forma conjunta com o aparelho de vácuo", esclarece.



A drenagem eletrônica é realizada por meio de eletroestimulação muscular, produzindo contrações musculares sequenciais, dinamizando a circulação e eliminando toxinas provenientes do metabolismo celular.



Segundo a especialista, as técnicas podem ser realizadas uma vez por semana, associadas a outros tratamentos estéticos. São recomendadas em média 10 sessões, porém após a primeira sessão já é possível notar os resultados.







