Saiba por que você pode investir no mercado de roupas femininas

Muitos empresários de sucesso acreditam e reafirmam a frase: tempo de crise é tempo de oportunidades. Quem é empreendedor ou pretende entrar neste mundo, sabe que é preciso criar seu caminho sempre analisando o cenário econômico e as áreas que favorecem ou não um investimento.



Atualmente, o mercado da moda, especificamente das roupas femininas, mostra números positivos que encorajam os profissionais que almejam essa área. Na 35ª Webshoppers, levantamento feito pelo Ebit, divulgada no primeiro trimestre de 2017, o e-commerce nacional registrou crescimento nominal de 7,4% no faturamento durante o ano de 2016. Neste contexto, o setor de moda é o que manteve a liderança, com aproximadamente 14% dos volumes de pedidos.



Adicionando dados a essa pesquisa, profissionais da área salientam este cenário positivo para a área de moda no geral, como é possível ver na frase de Marcelo Prado, membro do Comitê Têxtil da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo): "Para 2017, os indícios são de uma retomada levemente superior da produção[no mercado de vestuário], da ordem de 2,5%, em volumes, enquanto que para o varejo, estima-se um crescimento de 2,7%, para o mesmo indicador".



Mas não são só esses dados que favorecem o crescimento do segmento. Graças à tecnologia, revender produtos pela internet é um negócio crescente, pela facilidade que os sistemas oferecem, pela ágil capacidade de profissionalização e, também, pelo acesso a mercadorias de qualidade. No primeiro quesito, há plataformas gratuitas de e-commerce, como também serviços que permitem a venda indireta, como as redes sociais; e nessas mesmas redes também é possível encontrar conteúdo profissionalizante de qualidade.



Roupas femininas na Amíssima



Já quando o assunto é obter produtos de qualidade, lojas como a Amíssima oferecem a oportunidade de encontrar roupas femininas de altíssima qualidade, com excelentes condições comerciais. A loja, que atua a ano anos na área tem produtos com estampas exclusivas, com peças confeccionadas sob um rígido processo de garantia de qualidade, oferecendo para o cliente um produto impecável.



Quem pretende revender roupas femininas, conta com vantagens interessantes como a possibilidade de parcelamento das compras, isenção do custo do frete para aquisições com valores específicos, brindes exclusivos e um dinâmico processo de troca gratuita para as primeiras compras. E, mais do que isso, a Amíssima possui um canal de atendimento exclusivamente voltado para seus clientes, com atendimento personalizado.



