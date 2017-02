Salão de beleza inova conceito e logística do setor no Brasil

Para o brasileiro, beleza não é apenas estar bonito por fora. Manter a aparência saudável reflete bem-estar interior. Para os negócios do setor, atender a nova demanda exige criatividade na hora de pensar em alternativas que irão potencializar as experiências e sensações buscadas pelo consumidor.



Essa segmentação traz um novo ritmo para o mercado da beleza. De um lado, existem salões com serviços de alta classe e preços elevados, de outro, espaços que priorizam a eficiência dos serviços.



Bem-Estar, requinte e modernidade é o que se encontra no salão comandado pelos empresários Eduardo Kirschner e Eduardo Reingruber.



Foi notória a qualidade de equipamentos e produtos para cuidados a favor da beleza. A dupla reuniu a maior variedade de serviços ligados a beleza, em um "salão Atelier" com conceito Europeu, tudo preparado em um ambiente super exclusivo, espaço amplo, ambiente moderno, funcional e muito sofisticado.



Oque chama a atenção da concorrência, é que o salão se preocupa com um padrão de qualidade técnica, o que garante a excelência do atendimento e a satisfação de seus clientes.



O setor de beleza está em alta no mercado brasileiro. Seja na produção e venda de cosméticos, seja nos tratamentos de pele, cabelos ou spas. Por isso, uma questão super importante é a capacitação do profissional, pois os mais qualificados têm destaque nesse cenário otimista.



O famoso educador e cabeleireiro Joe Rocha, é um dos profissionais mais requisitados e reverenciados no setor da beleza, com conhecimentos Internacionais, Joe não ficou de fora dessa inovação que a Blink-me trouxe para o Brasil. Joe Rocha foi o responsável pelos conhecimentos técnicos de cada profissional que atuam no salão.



Foi na certeza que os sócios e empresários Eduardo Kirschner e Eduardo Reingruber identificaram na Joe Academy , o conceito de inovação e modernidade que atingiam suas expectativas, para o lançamento desse novo conceito de salão no Brasil. " Fico muito lisonjeado por fazer parte dessa inovação e feliz pela procura de nossa Academy para fazer a diferença no mercado." Disse Joe Rocha.



Dentro do próprio salão tem um espaço Lab que permite reunir até 15 pessoas para experimentarem juntas, tudo o que a empresa oferece. Blogueiras, celebridades e personalidade famosas, já deixaram sua assinatura no espaço.



O mercado de beleza do Brasil está atrasado em relação aos grandes centros. A Blink-me inovou para o mercado brasileiro, trazendo a experiência de comprar e ter acesso a serviços de beleza, algo que não existia no país.



Encontrando-se no mesmo lugar a oferta de produtos e utilização do produto no próprio local, eles disponibilizam profissionais que participam nos diagnósticos, para indicar o melhor produto, para cada caso e cada cliente.



Esse é o primeiro lugar, onde produtos e profissionais de cabelo se encontram, disponíveis para o público comum, e com direcionamento profissional. O maior diferencial, é que o consumidor pode usufruir do profissional Blink-me para a aplicação dos produtos no ato da compra.



