Novo salão de beleza oferece praticidade para quem trabalha na zona sul

Com ambiente amplo, sofisticado e aconchegante, o Neo Salon garante serviço customizado e inovador para mulheres, homens e também crianças. Ao mesmo tempo, prioriza a agilidade para satisfazer não só os moradores da região mas, principalmente, aqueles que trabalham no bairro. Para isso, o salão de beleza está localizado estrategicamente no térreo do complexo empresarial que abriga o Fórum Regional de Santo Amaro.



Adotando a última tendência em design, tintura e hidratação, profissionais gabaritados oferecem serviços e produtos personalizados, com qualidade e alta tecnologia. Os especialistas têm como prioridade acolher o gosto do consumidor. "Nossos clientes saem do Neo Salon revigorados", conta a proprietária Renata Escobar.



A equipe é formada por cabeleireiros, maquiadora, manicures/pedicures, depiladoras e uma fisioterapeuta responsável por massagens que variam de acordo com a necessidade do paciente. Abaixo, os tratamentos e produtos oferecidos por cada um deles:



-Corte e tratamentos de cabelo feminino

O Neo Salon usa as marcas Keune, Loreal, Kerastase, entre outros.



- Manicure e pedicure

Os profissionais utilizam instrumentos que são esterilizados a cada uso. E para atender variados gostos, há a opção de esmaltes antialérgicos, importados e nacionais como: Colorama, Risqué, Impala, Dailus, Avon e Anita.



-Maquiagem

Além de trabalhar com as melhores marcas de maquiagem, o Neo Salon aplica técnicas para dia e noite, oferecendo o melhor desde a versão "work" até a maquiagem para festa.



-Depilação

O procedimento é feito com cera à base de algas marinhas, totalmente descartável. Aquecida em banho-maria, ela dilata os poros e facilita a remoção dos pelos, até mesmo das regiões de difícil acesso.



- Barbearia

Os cortes masculinos e vários tipos de barbas (modelada, desenhada e com máquina) são destaques no salão. O cliente tem como cortesia a primeira cerveja.



- Massagem

Uma fisioterapeuta cuida do bem-estar de homens e mulheres através da drenagem linfática, massagens modeladoras ou relaxantes.





Dos Salões de Automóveis para o Salão de Beleza



A responsável por tudo isso é a sócia-diretora do Neo Salon Renata Escobar, que tem uma fascinante trajetória de empreendedorismo. Embora feliz e realizada com a vida corporativa de uma multinacional, desejava voltar a empreender. Com apenas 16 anos e formada em ballet clássico, Renata inaugurou sua própria escola de Ballet, a qual coordenou por quatro anos. "Foi uma experiência reveladora que me levou à formação em administração".



Atuou no varejo e como consultora automotiva, o que abriu portas para o trabalho em multinacional do mesmo setor. "Trabalhei por mais de 20 anos no mercado automotivo, sendo 13 na Mitsubishi Motors do Brasil."



O projeto "Neo Salon"



A temporada em uma grande empresa deu à empresária uma ótima experiência em gestão de pessoas, marketing e administração, proporcionando a criação do plano de negócio para o projeto Neo Salon.



Sabendo que não é fácil empreender no Brasil, principalmente no concorrido segmento da beleza, Renata Escobar fez questão de buscar referências através de mentores e literatura do setor. "Foram muitas horas de pesquisas e semanas de viagens, incluindo outros países, em busca de referências e tendências relevantes. Um dos raros momentos da minha vida em que pisei no freio e dediquei valiosos dois anos de estudos", relembra.



Foram quatro meses para definir o local, realizar uma segunda pesquisa de mercado, escolher fornecedores e escalar uma equipe primorosa de cabeleireiros, barbeiro e manicures. Por fim, seguiram-se 60 dias de uma reforma completa, conduzida pelo escritório de arquitetura Natasha Yanaka.



Para a empresária, alguns pontos são essenciais para futuros empreendedores. "Empreender tem a ver com vocação. Faça um exercício de como você se enxerga nesta atuação. Tenha em mente que o maior investimento a ser feito deve ser nas pessoas e em tecnologia. E, por fim, nem tudo o que as outras empresas fazem servirá para o seu negócio. É preciso olhar para dentro do próprio empreendimento."



Todo esse cuidado resultou em um salão moderno, acolhedor e ousado. "A inquietude de empreender permitiu que eu chegasse até aqui e, hoje, olho para o Neo Salon com muito orgulho", finaliza Renata Escobar.



Serviço

Neo Salon - Av. das Nações Unidas, 22.833, Loja 1 e 2, Vila Almeida – São Paulo – SP / CEP: 04795-100

Telefone fixo (11) 3294.8430 / WhatsApp (11) 99498.6648

Email: contato@neosalon.com.br

Site: https://neosalon.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/neosalonhair/

Instagram: @neosalon_hair

Comunicação: Juliana Nicolucci - 11 996413878/

email: juliananicolucci@gmail.com



