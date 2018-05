Um salão de beleza onde os profissionais também cantam para encantar os clientes

Todas as tardes de sexta-feira, Leandro Montesino (cabelereiro e ator) e Grasiele Manhães (depiladora, massoterapeuta e atriz), sobem para a passarela do Salão Pedro Galdi e cantam, encantando os clientes e a equipe. Com frequência, são acompanhados por clientes que atuam em musicais como a dupla.



Este é apenas um dos detalhes que revela o clima de um dos salões mais charmosos de São Paulo (Jardins), onde profissionais de beleza talentosos encontram espaço para expressar sua criatividade e habilidade, sempre para deleite dos clientes.



"Tudo aqui é pensado para a satisfação dos clientes. O atendimento, a decoração, a qualidade técnica dos profissionais, o clima de respeito e afetividade e o conforto geral de quem está nos visitando. Queremos que os momentos passados no salão sejam o ponto alto do dia de nossos clientes" - afirma Amelia Caetano, sócia e administradora do espaço.



A decoração proporciona uma sensação intimista, acolhedora e de bem-estar. Os profissionais, com conhecimento técnico aprimorado, além do corte e da coloração do cabelo, oferecem e opções de tratamento para todas as necessidades. Numa sala reservada, no piso superior, fica o recém-inaugurado SPA botânico da Phyto, para tratamento e saúde do cabelo.



Serviços de depilação, limpeza de pele, design de sobrancelhas, micro pigmentação e maquiagem são realizados nos andares superiores, onde também fica a sala exclusiva para sessões de aplicação do Reduxx, para redução de medidas e tratamento da celulite, complementando a oferta de serviços.



"Procuramos o equilíbrio entre a audácia e elegância, criatividade e técnica, sensibilidade e senso crítico. Nosso espaço oferece soluções estéticas, acompanhadas de serviços diferenciados e individualizados", comenta Pedro Galdi, sócio e profissional que dá nome ao Salão. Ele completa com a frase definitiva: "o melhor de você tem estilo!".



Salão Pedro Galdi

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 8:00h às 20:00h

Telefone: (11) 3062-1706 / (11) 99433-8021

Endereço: Rua Oscar Freire, 261 - Jardim Paulista, São Paulo - SP

Redes sociais: @salaopedrogaldi (Instagram e Facebook)







Website: https://www.instagram.com/salaopedrogaldi/