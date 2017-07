Salão de cabeleireiro em Moema em sinergia com o Visagismo inova ao oferecer multidisciplinaridade em seus serviços

Quando falamos em salão de cabeleireiro , pensamos em um local onde você irá chegar, dizer ao profissional o que você deseja, e ele irá apenas executar o trabalho, de maneira artística, ou seja, dificilmente ele conseguirá reproduzir o mesmo efeito novamente.



Porém , o tempo passou e muita coisa mudou, como por exemplo o nível de conhecimento das clientes que com o advento da internet tem acesso às mais variadas informações do mundo todo em tempo real e não aceitam mais serem ludibriadas com falsas promessas.



Elas não desejam mais apenas ficar parecidas com essa ou aquela atriz famosa, mas elas buscam uma imagem personalizada que transmita por fora o que elas são em suas essências, e com isso, elas buscam o trabalho do visagista,



E foi pensando em toda essa realidade do mercado de beleza que o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade idealizou um espaço onde a cliente pudesse obter não só o que ela deseja, mas sim uma satisfação completa em todos os aspectos no tocante da beleza plena.



O Red Team, Consultoria de Imagem, Beleza e Estilo, conta com uma equipe multidisciplinar completa para atender a cliente de maneira completa, começando pelos cabelos, que segundo o professor Robson Trindade, são a moldura do rosto.



O espaço destinado ao salão de cabeleireiro, conta com infraestrutura e equipamentos de última geração tanto como profissionais graduados e pós graduados na área de beleza, onde oferecem uma ampla gama de serviços seguindo as mais novas tendências da moda, como:



* serviços de coloração orgânica;

* produtos de base orgânica como shampoos e condicionadores;

* total expertise em cabelos cacheados, ondulados e crespos;

* terapia capilar;

* todas as técnicas de cor como mechas, balayage e luzes;

* corte somente das pontas duplas;

* cortes de todos os tamanhos com suporte de visagistas;

* consultoria visagista de beleza plena



Convido todos a virem conhecer esse novo conceito de beleza plena, situado na Avenida Sabiá, número 246 no bairro de Moema e o telefone de contato é (11) 3045-5586.

Website: http://ducacaovisagismoeprojetos.com.br