Salmão: o peixe aliado da saúde do coração e de dietas saudáveis

O salmão é um dos peixes de águas frias e doces mais nutritivos do planeta, atuando como protetor da saúde do coração e do cérebro por conta de suas variadas e benéficas propriedades. Além disso, é considerado o pescado preferido dos brasileiros.



Nosso País é um dos principais importadores de salmão do Chile, e o consumo tem crescido significativamente, ganhando cada vez mais espaço nos cardápios das famílias que buscam uma alimentação saudável e equilibrada.



A principal característica que estabelece a intensa saudabilidade do salmão é a presença do ômega-3, ácido graxo que não é sintetizado pelo organismo e precisa ser obtido através da alimentação. Entre os principais benefícios dessa substância está a proteção cardiovascular e cerebral. Também tem ação importante no bom funcionamento das células da visão e é excelente fonte de vitaminas A e D, e minerais como o selênio e magnésio.



"A população está cada vez mais preocupada em garantir qualidade de vida através de hábitos alimentares saudáveis, isso explica o alto índice na busca por alimentos que sejam, além de saborosos, nutritivos. É por essa razão que o salmão tem ganhado mais espaço nas mesas das pessoas que buscam consumir alimentos que tragam reais benefícios ao organismo", ressalta Melanie Whatmore, da Salmón de Chile, associação que promove e incentiva o consumo do salmão chileno no Brasil.



Versátil, o salmão agrada toda a família e permite diferentes preparos e combinações: grelhado, assado, cru, acompanhado por saladas, risotos ou em versões espetinho e sanduíches. Para inspirar, selecionamos uma receita prática e saborosa: uma salada fresca de salmão.



SALADA FRESCA DE SALMÃO

• 1 abacaxi maduro, descascado e cortado em cubos pequenos de 2 cm.

• 400 gramas de salmão export sem pele

• ½ xícara de molho de soja

• 4 colheres de sopa de ciboulette picada

• ½ xícara de suco de limão

• 2 colheres de sopa de azeite de oliva

• 5 xícaras de vários tipos suaves de alface

• 250 gramas de palmito em rodelas

• 250 gramas de tomates cereja

• 4 colheres de sopa de castanha de caju

Para o molho:

• ½ xícara de azeite de oliva

• 1 colher de sopa de mostarda forte tipo Dijon

• 2 colheres de suco de limão

• 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

• 1 colher de chá de mel

• sal e pimenta moída



Cortar o salmão sem pele em tiras compridas de 5 cm e de uns 2 cm de largura. Em uma travessa ampla, misturar o suco de limão e o molho de soja, e marinar os pedaços de salmão. Refrigerar por 20 minutos. Enquanto isso, preparar a salada. Em uma travessa de salada grande, colocar as folhas verdes com o abacaxi, palmitos e tomates cereja cortados pela metade (ou inteiros, se forem muito pequenos). Depois, colocar os pedaços de salmão e salpicar com ciboulette picada, reservar em um prato. Aquecer o azeite de oliva em uma grelha ou frigideira grande. Grelhar o salmão por 2 minutos até que esteja macio e suculento, retirar do fogo e organizar os pedacinhos sobre a salada. Salpicar com as castanhas de caju e, finalmente, temperar com a vinagrete de mostarda. Servir de imediato.







Selo de Origem Salmón de Chile



O salmão chileno é internacionalmente reconhecido por suas altas qualidades nutricionais. Seu cultivo está concentrado ao sul do Chile, país privilegiado por suas excelentes condições de clima e solo e referência em segurança alimentar e no desenvolvimento de novas tecnologias na indústria mundial de alimentos.





Salmón de Chile



De uma parceria entre ProChile - Direção de Promoção de Exportações, órgão vinculado ao Ministério de Relações Exteriores do Chile - e a indústria de salmão chilena, nasce, em 2012, a marca Salmón de Chile, idealizada para promover e potencializar o consumo do salmão no mundo. O Brasil foi o país escolhido para o início de suas ações por ser o mercado com melhores projeções para a venda do produto sendo, atualmente, o terceiro mais importante para a indústria. A marca tem como principal objetivo tornar o consumo de salmão um verdadeiro estilo de vida para seus consumidores. Mais informações www.salmondechile.com





Mais informações para a imprensa: CH2A Comunicação

Direção: Alessandra Casolato - alessandra.casolato@ch2a.com.br

Coordenação: Magaly Corgosinho - coordenadoria@ch2a.com.br

Atendimento: Kethylin Pinheiro - atendimento2@ch2a.com.br

Tel. +55 11 3253.7052 | Cel. +55 11 9 7641-7472

Assessoria de imprensa | Eventos | Textos & Conteúdo