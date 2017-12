Santo Sono, pijamas confortáveis e modernos para toda a família

Uma boa noite de sono proporciona bem-estar e inúmeros benefícios à saúde, além de tornar o dia muito mais prazeroso. Dormir confortável é essencial em qualquer idade, por isso a marca Santo Sono, oferece pijamas para toda a família.



As coleções apresentam cada vez mais novidades, as peças fogem do estilo convencional, com tecidos leves e cortes especiais, os modelos são desenvolvidos para proporcionar tranquilidade na hora do descanso, porém com um diferencial, muito mais modernos.



Os pais e filhos podem vestir o mesmo "modelito" tornando o momento muito mais especial e divertido para os pequeninos, como também, optar pela linha "tal mãe, tal filha" ou "tal pai, tal filho". A família que tem um integrante de quatro patas, pode escolher o mesmo look para o bichinho de estimação.



Com esse novo conceito em dormir bem e elegante, a Santo Sono dispõe de tamanhos para crianças a partir de dois anos até adultos (PP, P, M, G e GG). E como está chegando o Natal e as férias, nada melhor do que presentear alguém ou viajar com pijamas novinhos para começar 2018 em grande estilo.



Para saber mais sobre a marca Santo Sono, acesse: www.facebook.com/pg/santosonopijamas



Website: http://www.facebook.com/pg/santosonopijamas