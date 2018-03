São Paulo tem feira de brechós para quem gosta de moda sustentável

O interesse em roupas antigas ou até mesmo mais modernas, mas com preço baixo cresce cada vez mais. Com isso os brechós investem para agradar todo esse público.

Para quem gosta de garimpar em brechós, nada melhor do que uma feira com diversos brechós para poder comprar tudo o que gosta. Sim, essa feira existe e vai acontecer no sábado (10/03), das 11h às 17h, no Red Monkey Hostel (Rua Vitorino Carmilo, 664), a 5 minutos da estação de metrô Marechal Deodoro, em São Paulo.



A Feira Garimpo Coletivo irá reunir alguns expositores com peças novas e seminovas, acessórios e tatuagens para o público.



A entrada para o evento será 1 kg de alimento não perecível, a ser doado para o Orfanato Raio de Luz.

Você pode conferir mais informações no evento da feira e conhecer os brechós que irão participar também.





Website: https://www.facebook.com/events/947780672062912/