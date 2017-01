São Paulo irá escolher a mais bela paulistana no Miss Município de São Paulo

Por Arena Comunicação



A linda Marjorie Bresner, Miss Município de São Paulo 2016, irá passar a faixa e coroa para a nova representante. No total, 30 jovens irão disputar o título de mais bela da cidade para, posteriormente, representar a capital no concurso estadual com transmissão exclusiva da Band. A bela vencedora da disputa receberá também uma joia da designer Rosana Negrão avaliada em mais de R$ 6.000,00, a inscrição estadual no valor de R$ 5.000,00 e todo suporte estético.



A organização do evento mantêm em sigilo os nomes das personalidades que irão compor a mesa do júri, mas a diretora do evento, Lilian Chamma, adianta que mesa será composta por algumas celebridades e que o evento contará com grandes apresentações musicais, como do cantor e compositor romântico Lulli Chiaro e da banda finalista do programa "The X Factor Brasil" Ravena.



A equipe escalada para o evento consta nomes como Dudu Pacheco e Claudiana Rosário, dos produtores Jardel Romão e Fernanda Chamma. Na comunicação, Lilian Chamma mantém sua parceria com Arena Comunicação. Para o aguardado desfile de gala, as 30 candidatas irão desfilar uma coleção exclusiva, feita para o evento, assinado pelo estilista Israel Valentim. Para o cabelo e maquiagem, foi escolhido a dupla de maquiadores e youtubers RuivaNegra. O traje de banho é assinado por Paola Robba.



A casa que irá abrigar o evento, possui a miscigenação e espirito cosmopolita de São Paulo, com localização privilegiada na Bela Vista, o Teatro Sergio Cardoso possui um dos maiores e mais bem equipados palcos do Estado de São Paulo e promete muito glamour, graça e emoções.



Convites á venda na bilheteria do teatro e através do site www.ingressorapido.com.br - evento solidário participe doando um quilo de alimento não perecível para a Ong Florescer.



Serviço



2 de Fevereiro

Abertura ao público às 19:00h - Início do espetáculo as 20:00h

Teatro Sérgio Cardoso.

Rua Rui Barbosa, 153 | Bela Vista | São Paulo | SP



Realização

Lilian Chamma

Comunicação e Design

Arena Comunicação Digital

Produção

Jardel Romão

Estilo

Israel Valentim

Cabelo e Maquiagem

RuivaNegra

Produção artística

Fernanda Chamma

Apoio

Caio Von Vogt

Website: http://www.teatrosergiocardoso.org.br/