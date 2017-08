Sapatos Schutz e a inspiração nas vilãs da Disney

Em abril de 2017 a Schutz lançou uma coleção com um tema bem diferente e que faz a cabeça de muitas fashionistas. Uma coleção de bolsas e sapatos baseada em três das maiores vilãs dos clássicos da Disney.

A linha intitulada "Schutz Disney Villains" conta com inspirações em vilãs que marcaram a infância de muita gente. São elas: Cruela de Vil, Malévola e Lady Tremaine, a madrasta da Cinderela.



Cada peça de sapato Schutz ou bolsa acompanha os detalhes mais característicos de cada vilã. São um total de 54 produtos em toda a coleção, todos prontos para fazer a cabeça e os pés de quem adora estas personagens.



Modelos Malévola: a mais poderosa das fadas e antagonista da Bela Adormecida, Malévola é uma das principais vilãs da Disney e uma das maiores influências da coleção.



A coleção inspirada na vilã conta com os característicos chifres adornando as peças de couro em detalhes metálicos. O forro dos calçados e das bolsas também contam com um detalhe interessante: Estampa de espinhos. Tudo para levar o comprador até o universo de Malévola.



São sandálias, tênis e botas de cano longo, todos com uma temática mais sombria e elegante.

Modelos Cruela De Vil: a vilã que sonhava em fazer casacos de pele com a pele dos 101 dálmatas também está bem representada nos sapatos Schutz. Toda a elegância da vilã está distribuída em peças de couro com tom branco e prateado.



Modelos Lady Tremaine: os modelos Lady Tremaine trazem muita elegância em seus studs e acabamentos curvados. As peças trazem muito charme nas cores branca e vermelho, sem contar com detalhes estampados com o arranhão de Lúcifer (o gato malvado que pertence a vilã).



O gato nada simpático também aparece no externo das bolsas e de alguns sapatos.





