A saúde da pele na quarta idade chama a atenção de especialistas

Vita Derm, Faculdades Oswaldo Cruz e PMSP promovem encontro para discutir os cuidados com a pele nessa faixa etária e a eficácia da cosmética profilática direcionados a esse público, a fim de fortalecer a autoestima e a cidadania.



A longevidade é uma notável conquista da humanidade. Hoje, como nunca antes na história, é possível viver mais e melhor, uma realidade inquestionável que coloca o idoso no centro de importantes debates pertinentes a toda a sociedade.



Nos últimos anos, os âmbitos governamentais e institucionais avançaram em relação à proteção dos direitos, da dignidade e da cidadania das pessoas idosas. Mas, em primeiro lugar, é preciso que o corpo de quem ultrapassou a faixa dos 60 anos esteja saudável, a começar pela pele, nosso maior órgão, intermediário entre nós e o mundo.



O envelhecimento ativo e produtivo, a que todos aspiram, começa pelo autocuidado, que abrange o zelo pela pele, a prática de atividades físicas e a prevenção de doenças. E para que isso esteja ao alcance da população, cada vez mais os especialistas da iniciativa privada e pesquisadores com o apoio do poder público estão somando forças voltados para o bem-estar das pessoas idosas.



Cientes da sua contribuição para esse cenário, a Vita Derm e o Instituto Schulman de Investigação Científica (ISIC), em parceria com as Faculdades Oswaldo Cruz e a Prefeitura de São Paulo, realizarão o encontro QUARTA IDADE - UMA NOVA LEITURA DA PELE E O DESAFIO DE VIVER MAIS COM QUALIDADE E SAUDABILIDADE.



O evento acontecerá no dia 10 de abril, das 13h30 às 17 h, no Auditório das Faculdades Oswaldo Cruz, em São Paulo, e será dirigido a profissionais e acadêmicos das áreas da beleza e da saúde, relacionados à terceira e à quarta idades, assim como sindicatos, órgãos públicos, clubes e escolas direcionadas a esse público.



Está comprovado que os cuidados com a pele são uma eficaz forma de profilaxia na quarta idade, tendo em vista que, nessa etapa da vida, a pele sofre com as mudanças metabólicas que acarretam a redução da temperatura corporal e a consequente desintegração da barreira cutânea, ou seja, a pele passa a escamar com facilidade e fica desprotegida, podendo ser a porta de entrada para contaminações e infecções.



Felizmente, é possível reestruturar, equilibrar e reintegrar a barreira cutânea com o auxílio da nova geração de cosméticos, conforme o Dr. Marcelo Schulman, Presidente da Vita Derm, esclarecerá na palestra de abertura do evento. Em seguida, o tema será aprofundado pelo convidado internacional, o Prof. Dr. Hassan Zahouani, de Lyon, França. PhD. in Engineering Science at Besançon University e Presidente da Sociedade Francesa de Bioengenharia Cutânea, ele ministrará a palestra "Barreira Biomimética da Pele na Quarta Idade: Proenvelhecimento com Saudabilidade - o dermocosmético como forma de profilaxia na quarta idade".



A questão social do idoso será enfocada na palestra "Políticas Públicas - Um Direito das Pessoas Idosas", ministrada por Sandra Regina Gomes, especialista em Gerontologia, mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e coordenadora de Políticas para Pessoa Idosa, da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de São Paulo.



O encontro ainda abordará os cuidados específicos com os idosos, com especial atenção à pele e ao cabelo na terceira e quarta idades, bem como a questão do bem-estar nessa faixa etária. Especialistas explicarão como desfrutar de um pró-envelhecimento bem-sucedido nos âmbitos físico, psicológico e psicossocial.



Por fim, a Vita Derm lança mais um projeto social em parceria com a Prefeitura da Cidade de São Paulo, ampliando sua atuação em prol do esclarecimento e da melhora da qualidade de vida da população idosa.







