Saúde: pessoas devem ter mais atenção com fígado e vesícula biliar na Primavera

Segundo a medicina chinesa, que tem como um de seus principais pilares a acupuntura, cada elemento como água, madeira, fogo, terra e metal está diretamente ligado aos órgãos do corpo humano. Cada um deles se relaciona a cores, sabores, emoções, clima e estações do ano. Na Primavera, o elemento correspondente é a madeira, tendo como órgãos principais o fígado e a vesícula biliar, que exigem maior cuidado por parte das pessoas. Estes dois órgãos tendem a ser mais suscetíveis ao desequilíbrio, acarretando diversos problemas no dia a dia e na própria saúde.



Segundo a acupunturista Sabrina Morelli Camilo, do Instituto Camilo, os órgãos do elemento madeira (Fígado e vesícula biliar) pedem maior atenção nesta estação do ano. A harmonia dos dois órgãos, explica Sabrina, é fundamental para aflorar a criatividade e a energia das pessoas, beneficiando as ações, o planejamento e a colocação em prática de novos projetos. "A principal função do elemento madeira dentro da medicina chinesa é permitir que nossa energia vital, que chamamos de QI, flua de maneira harmônica. É um elemento muito importante para o nosso equilíbrio interno, para nosso centramento", diz ela, lembrando que a madeira está relacionada com a coragem para tomar atitudes, tomadas de decisão, de dar o primeiro passo do que tem que ser feito.



Por outro lado, Sabrina enumera os pontos negativos que a desarmonia de nosso fígado e vesícula biliar pode provocar em nosso dia a dia e saúde. "O perfeccionismo, do querer a ordem, tende a ir para o lado do autoritarismo e da rigidez". Segundo Sabrina, o desequilíbrio ainda pode vir a gerar frustrações na pessoa, deixá-la mais irritadiça, mais raivosa. Negativa, com raiva, tonturas dores de cabeça, problemas digestivos, problemas de tendinites, dores em geral, zumbidos no ouvido, dentre outras alterações.



Para quem deseja se harmonizar e obter o equilíbrio na Primavera, a sugestão dada por Sabrina é que as pessoas abusem da cor verde nas roupas e vestimentas, decoração, na alimentação. "É importante também fazer bastante respirações profundas e o principal, que a estejamos dormindo entre 23h e 3h da manhã, uma vez que o elemento madeira precisa do sono para reparar as energias. Estando em equilíbrio a gente pode desfrutar de uma estação com potencialidade e harmonia interna e chegar no Verão com muita saúde".