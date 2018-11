Saúde e bem-estar são foco até mesmo das massagens de resultado imediato

A empresária e massoterapeuta Renata França costuma frisar que a massagem - incluindo os protocolos de estética de resultado imediato - tem benefícios, primeiramente, para a saúde e o bem-estar.



"O lado estético agrada aos clientes, mas vem depois. Por mais que a massagem torneie e afine, ajude a desinchar e reduzir medidas e melhore o visual do corpo logo na primeira sessão, a saúde e a sensação de leveza e de bem-estar é o que estão em primeiro lugar", comenta a empresária, que é a maior referência em estética de resultado imediato e vem provocando uma revolução no segmento da massagem no mercado brasileiro.



A principal criação de Renata, a Miracle Touch, é uma espécie de lipoescultura manual que une técnicas da massagem modeladora redutora e da drenagem linfática. Os resultados são músculos mais definidos e pele uniforme, com silhueta da barriga e pernas mais afinadas. O toque diferenciado reduz medidas, desincha e transforma a textura da pele, com resultados que podem ser vistos já na primeira sessão.



A empresária também desenvolveu um protocolo diferenciado de drenagem linfática, a partir da Miracle Touch, que é completamente distinta das demais do mercado, pois conta com deslizamentos, ritmo, pressão e bombeamento diferentes. A técnica estimula e potencializa a rede de vasos que movem os fluídos no corpo, atuando para reduzir a retenção de líquido, ativar a circulação sanguínea, diminuir a celulite e produzir relaxamento. Como consequência, há o visível resultado de um corpo desinchado.



"É possível ver resultado estético da Miracle Touch e da drenagem linfática do meu método logo depois dos primeiros movimentos, mas o maior benefício é para a saúde, já que você drena as toxinas que estão na linfa e fica com a sensação de bem-estar por vários dias", explica Renata.



A massoterapeuta destaca que muitos alimentos industrializados que consumimos possuem conservantes, corantes, estabilizantes e outros componentes. "Várias vezes ao dia, colocamos isso para dentro do nosso organismo. Com a drenagem linfática e a Miracle Touch, aceleramos o processo de desintoxicação do corpo pela eliminação desses resíduos", complementa.



Com mais de 17 anos de experiência, a empresária, natural de Ilhéus (BA), está à frente do Spa Renata França, onde recebe personalidades e formadores de opinião.



O Spa oferece não apenas a Miracle Touch, como também os outros protocolos exclusivos que foram desenvolvidos por Renata: drenagem, modeladora, massagem relaxante e Miracle Face.



O Método Renata França já conta com terapeutas habilitados em todos os Estados e em mais de 25 países ao redor do mundo. Na seção "Encontre Sua Terapeuta" no site sparenatafranca.com, estão cadastrados os pupilos e pupilas, como Renata carinhosamente chama os massagistas habilitados. São mais de 40 mil visitas todos os meses de pessoas buscando um profissional qualificado - e os acessos aumentam semanalmente.



O SPA Renata França



O SPA Renata França fica na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1974, Jardim América - São Paulo (SP). Aberto de segunda a quinta-feira, das 8h às 21h, sexta-feira das 8h às 17h30, e domingo, das 10h às 18h. Aos sábados, o SPA é fechado. Informações: sparenatafranca.com.









