Seguindo tendência do mercado de estética masculina, rede tradicional de barbearias segue em forte expansão através de franquias

Levantamento do Instituto de Pesquisa Qualibest aponta que os homens brasileiros já se consideram "supervaidosos".Eles querem mais produtos dedicados ao público masculino. Este foi o recado dado no Workshop sobre o Mercado Masculino realizado pela ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. E exatamente isso que a tradicional rede de barbearias segue apostando, oferecer um mix variado de serviços para o público masculino, que vai muito além dos tradicionais cortes de barba e cabelos.



O cardápio de serviços do Garagem barba cabelo e bem-estar é bastante completo, pois a ideia é atender o homem contemporâneo em todas as suas demandas. A rede oferece também podólogo, manicure, tratamentos capilares como tinturas, relaxamento, escova inteligente e reflexo invertido (revés), que suaviza os grisalhos e faz bastante sucesso entre os homens.

Já a depilação pode ser no rosto (incluindo design de sobrancelhas) ou peito, ombros, pernas, costas, braços e barriga. E na área de estética, o mix de serviços inclui massagens e tratamentos faciais como limpeza de pele e hidratação com vitamina C.



Outro serviço diferenciado e o dia do noivo, que foi desenvolvido para o homem passar suas últimas horas de solteiro ao lado de padrinhos, amigos e familiares. De três a sete horas, o pacote contratado pode envolver, além de corte de cabelo e barba, uma massagem relaxante, podologia entre outros .

A ideia é que o momento seja regado a muita descontração, por isso, aqui o brinde é com cerveja e com o papo para lá de animado.O lugar é bem no estilo Clube do Bolinha, onde as mulheres não entram e o noivo e seus acompanhantes curtem o último dia de solteiro, recebendo os mimos e cuidados.



Fundada há dezesseis anos, portanto, muito antes do boom de barbearias, o Garagem foi a primeira barbearia premium voltada exclusivamente para o público masculino no Brasil. Para além do pioneirismo, formou uma clientela fiel sendo que, aos poucos, a decoração inspirada nas garagens, que deram nome ao lugar, começaram a chamar a atenção também de investidores, dispostos a multiplicar o negócio de sucesso. "Muita gente tem nos procurado para abrir um espaço igual ao nosso", lembra Fernanda.



A ideia é abrir mais quatro unidades nos próximos meses, totalizando treze unidades até o final de 2018. "A demanda alta, somada ao número de interessados em franquear a marca, têm sido enormes", conta a empreendedora , que fundou a rede de barbearias junto com o sócio Enrico Montes, em 2001, quando focar em um negócio de beleza exclusivo para o público masculino era considerado uma enorme ousadia. "Hoje o mercado de beleza masculino amadureceu, por isso, vemos um potencial de crescimento gigante para a nossa operação".



























































Website: http://www.garagemestetica.com.br