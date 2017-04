Seguindo tendência mundial, estilo de vida vegano cresce no Brasil

O estilo de vida vegana virou uma cultura e ganha, cada vez mais, adeptos no Brasil. Estima-se que 4% da população brasileira, cerca de 7,6 milhões de pessoas, seja de vegetarianos, muitos deles, veganos. 28% dos brasileiros têm procurado comer menos carne. O Estado com o maior número de veganos, vegetarianos e simpatizantes é São Paulo, seguido por Rio Grande do Sul. De janeiro de 2012 a julho de 2016, o volume de buscas pelo termo "vegano" cresceu 1000% (mil por cento) no Brasil.



Devido a expansão desta cultura, aumentou também, em cerca de 40%, a procura por serviços para os vegetarianos, como os cosméticos veganos, aqueles que não são testados e nem possuem nenhum tipo de matéria-prima de origem animal. Eles podem ser desde maquiagem até produto para barba, cabelo, sabonete, hidratante etc. A Feito Brasil, empresa brasileira que preza sustentabilidade, aumentou as vendas em 91% nas lojas entre 2015-2016 e mira a exportação. A cada dia, esses produtos veganos estão mais sofisticados e ganhando novas tecnologias. Além disso, eles trazem mais benefícios para a pele do que os industrializados,como, por exemplo, produtos com óleo vegetal ao invés do mineral.



Este material foi produzido pela FCE Cosmetique, considerada a principal plataforma de negócios do setor de cosméticos da América Latina e a única feira que abrange todas as etapas no desenvolvimento e produção de cosméticos, apresentando desde matéria-prima, embalagens, maquinários até acessórios, fragrâncias e serviços.



