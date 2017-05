Muito mais do que selfie: a fotógrafa Karina Friedrich dá cinco dicas para quem quer fazer autorretratos incríveis com a câmera do celular

Fazer autorretratos ficou tão popular que ganhou o nome "selfie" e o termo foi considerado a palavra internacional do ano de 2013 pelo Oxford English Dictionary. A moda pegou de verdade e todos querem fazer seus próprios cliques nas mais diversas situações. Mas fazer essas fotos parecerem profissionais não é tarefa fácil e é preciso conhecer alguns truques.



A fotógrafa Karina Friedrich aprendeu a fazer suas fotos na marra de tanto ficar desapontada com os resultados, quando pedia para que os outros a clicassem em momentos importantes.



Em sua última viagem pela Europa, entre trabalhos e cursos, a fotógrafa tirou um tempinho para dar essas cinco dicas infalíveis:



1. Ter um tripé: ele será essencial para não precisar de ajuda de outras pessoas. Os mais indicados são aqueles flexíveis. Assim é possível pendurar em postes, árvores, grades ou onde for necessário. Na internet é possível encontrar alguns com preços bem acessíveis.



2. Saber usar o temporizador da câmera do seu celular: parece óbvio, mas muita gente não sabe usar esse recurso. Geralmente em 10 segundos é possível acionar a câmera e correr para fazer a pose.



3. Prestar atenção na luz: se a paisagem que se deseja clicar estiver no sol, a pessoa também deverá se posicionar no sol. A mesma coisa deve ser feita em relação à sombra. Se um estiver no sol e outro na sombra, provavelmente um aparecerá na foto e o outro não.



4. Tentar a foto de vários ângulos: é importante fazer a foto de cima, de baixo, do lado, do outro lado e com diversos enquadramentos. Às vezes o obvio é mais bonito e outras vezes a foto fica interessante de uma posição diferente.



5. Ter um bom aplicativo de edição de fotos no celular: existem bons aplicativos que são gratuitos. Ele será importante para fazer pequenos retoques. Mas é importante usar com moderação para a foto não perder qualidade e parecer amadora.





