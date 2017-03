Semana do Consumidor: Julia Plus promove descontos de até 70% em mais de 100 peças da marca

A Julia Plus — marca referência quando o assunto é moda plus size — acaba de mergulhar na onda da semana do consumidor . Nesta semana, você encontra uma seleção de mais de 100 peças, com até 70% de desconto, para renovar o guarda roupa inteirinho. Dentro dessa seleção, você encontra peças à partir de R$39,90 e os descontos serão válidos até o dia 15/03 ou enquanto durarem os estoques.



E pensando especialmente em você, que adora renovar o guarda-roupa fazendo uma boa economia, separamos algumas peças in-crí-veis que farão parte da promoção da Semana no Consumidor. Veja só!



Blusas, regatas e camisas



Pra quem procura por uma boa promoção de blusas, regatas e camisas plus size , poderá encontrar no site desde os modelos mais básicos de t-shirts plus size, até os mais elaborados de regatas e camisas em chiffon e viscose. Além dos diversos modelos de blusas plus size, ainda é possível encontrar peças com estampas e estilos para os mais variados gostos.



Calças, shorts e saias



Vai aproveitar os descontos adquirindo calças, shorts e saias? Também vai se dar muito bem! Se a ideia de compra são calças, é possível encontrar diversos modelos de calças plus size social, flare, skinny e pantacourt . No caso dos shorts, também não é muito diferente. É possível encontrar shorts plus size de alfaiataria, viscose e jeans. Vai apostar em saias? Além dos básicos modelos de saias plus size, você ainda encontra saias em suede, viscose e com acabamento acetinado.



Vestidos e macaquinhos



Já para as que querem apostar em vestidos e macaquinhos plus size , encontra desde peças com modelagens em evasê e chemise, até peças soltinhas e com tecidos leves. Entre longos e curtos, estampados e lisos, você encontrará o que mais combina com o seu estilo.



Quer economizar ainda mais? Não deixe de conferir a sessão "Liquida Julia Plus". A categoria está recheada de produtos, para que você possa escolher peças sempre com os precinhos lá embaixo.



Quer facilitar as suas compras e não perder nenhuma das nossas promoções, principalmente agora na Semana do Consumidor? Então aproveite e baixe o aplicativo Julia Plus — disponível para Android e iOS. Com o app você busca preços, novidades e realiza suas compras com apenas alguns cliques. Para baixar, basta acessar a App Store ou Google Play e buscar por "Julia Plus". O aplicativo é gratuito.



Baixe e boas compras!

Website: http://www.juliaplus.com.br/