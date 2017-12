Semijoias são aposta das mulheres em festas de final de ano

Nos últimos tempos as semijoias têm ganhado cada vez mais espaço no mercado de beleza feminino, tanto que o número de lojas online tem crescido de maneira avassaladora.



Com a questão do "lifestyle" cada vez mais em um alta no Instagram, as marcas têm aproveitado este espaço para ganhar cada vez mais amantes do estilo de vida proposto e consequente ganham clientes.



E nesta época de final de ano cresce muito procura por "peças especiais" para o Natal e Réveillon, seja para o almoço com a família, a ceia de natal e a noite da virada.



Semijoias finas para o Natal

Para um ar descontraído na composição, uma dica interessante é apostar em acessórios vermelhos, que lembram o clima natalino, porém, é necessário tomar cuidado para não exagerar, é bom combinar com tons mais neutros para dar uma quebrada no look.



Semijoias finas para o Réveillon

O ideal é apostar em roupas leves e acessórios mais expressivos, como um maxi colar ou pulseira. Se a festa for mais sofisticada é bom investir em looks com brilhos e completar o look com acessórios mais neutros.



Com relação as cores no Réveillon, se o look for todo branco, como é de tradição na cultura brasileira, é possível optar pelas clássicas semijoias finas prata e dourada, mas também vale investir nas pedrarias para dar um ar mais divertido ao look tradicional.



Muitas marcas têm investido no poder das semijoias, em especial agora em época de festas, mas uma que tem se destacado é a Zefira Zeni que nasceu da vontade de aliar o lifestyle da mulher normal a sua imagem no dia a dia, aos seus múltiplos papéis e nos mais variados contextos de suas vidas.



Os acessórios têm o poder de transformação imediata a marca conta com 3 linhas com características que se complementam: Flow, Intense e Enjoy.



A linha Flow por exemplo traz fluidez, movimento, suavidade, os acessórios desta linha evidenciam a beleza da mulher e deixam seus looks mais femininos e sofisticados.



"Cada peça é criada e produzida por nossa equipe pensando em cada cliente da marca, o atendimento é personalizado através de nossos eventos exclusivos ou através do nosso canal de WhatsApp onde você recebe o catálogo com todas as novidades, escolhe e tem a comodidade de receber em sua casa", afirma Mônica Dargevitch dona da Zefira Zeni.



Zefira Zeni

@zefirazeni

1193802-3831

monica@zefirazeni.com.br