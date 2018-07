Sensualidade e confiança que nascem de fora para dentro

Em época onde falar sobre a sensualidade feminina, o desejo, as realizações e a constante luta que as mulheres ainda enfrentam em busca de respeito e igualdade já não é um tabu, algumas pessoas ainda veem a necessidade de continuar discutindo esses temas de forma saudável na sociedade, justamente para fomentar ainda mais essa quebra de paradigmas que continuam assombrando muitas mulheres.



Partindo desse princípio, algumas empresas estão nascendo não apenas com o objetivo de vender um produto ou serviço, mas sim fornecer informação, incentivo e suporte para seus consumidores, que a partir dessa ideia, começam a consumir muito mais do que apenas produtos que tenham validade para acabar.



"Através de parceiras engajadas, nós oferecemos para as pessoas de todo o Brasil a possibilidade de se conhecer ainda mais, conhecer a sua sensualidade, despertar o desejo do prazer com o objetivo de ser uma mulher muito mais segura, bonita e feliz em todos as situações da sua vida.

Nosso conceito não está apenas no design, mas, também, no desejo, na sensualidade, no prazer e, principalmente, na autoestima. E é a partir desse conjunto de sentimentos que a mulher visualiza o conforto, a beleza e a felicidade em usar nossos produtos", é o que diz a empresária e diretora da Move On Intimates, Ismariane Tafarello Zanetti.



Em paralelo a essa nova forma de encarar a beleza feminina (da mulher para com ela mesma) está a lingerie, que por si só já nos remete a esse universo libidinoso e envolvente.

Ainda bem, já se foi o tempo em que a lingerie era uma peça tão secreta que limitava-se apenas à atividade funcional no figurino das mulheres. Hoje elas ganham os holofotes, aparecem nas produções, realçam a feminilidade conferindo doses extras de confiança para muitas mulheres.

Mas, para que as calcinhas e sutiãs chegassem neste patamar, o mercado precisou evoluir, investir em tecnologia e pesquisa para estar de acordo com as tendências de moda.

O resultado, então, são de peças cada vez mais sofisticadas e confortáveis que podem tranquilamente estar a mostra em muitas produções. E essa é outra proposta da Move On Intimates.



"Muitas mulheres ainda acham que aquela lingerie de renda ou mais elaborada deve ser usada somente entre quatro paredes quando, na verdade, elas podem sim ser usadas no dia a dia, por baixo da camisa e da calça social de trabalho, no barzinho com as amigas e, inclusive, através de uma combinação que faça parte do estilo daquela mulher, estando a mostra nas regatas, camisetas e vestidos", ressalta a empresária.



A beleza não precisa de limites. Assim como a liberdade também não.

