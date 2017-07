Será que a Beleza Física é o único tipo de beleza que existe?

Mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP), jornalista com MBA Internacional em Gestão, autora do livro Beleza Sustentável- O Conceito Que Vai Mudar Sua Vida, Graça Lara é taxativa na resposta! A Beleza Física é apenas uma das várias belezas do Ser Humano e não pode ser desenvolvida isoladamente. A Beleza Física precisa ser desenvolvida ao lado da Beleza Espiritual, da Beleza Mental, da Beleza Emocional, e da Beleza Financeira.



Depois de se debruçar por mais de 12 anos na leitura de centenas de livros que tratam de conhecimentos milenares e técnicas comportamentais, entre eles: Eneagrama, Cabala, I Ching, Chacras, Programação Neurolinguística, Constelações Familiares, EFT (Emotional Freedom Techniques), Psicofisiognomia, Logoterapia, Logosofia, Glândula Pineal, Aromaterapia, Neuróbica, entre outros, Graça Lara chegou à conclusão: a maioria dos conhecimentos tem como base as Cinco Dimensões Humanas, as chamadas Cinco Belezas e, por isso, considerar e focar em apenas uma beleza é altamente prejudicial ao desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro das pessoas.



O conhecimento das Cinco Belezas pela jornalista começou a ser desenvolvido por acaso. Expert em sustentabilidade, tendo sido precursora de vários congressos de Meio Ambiente no Brasil; como o Congresso Brasileiro de Comunicação ambiental, o Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental, o Congresso Brasileiro de Responsabilidade Socioambiental nas Instituições Financeiras, entre outros, Graça Lara começou, em 2004, o seu mestrado na Faculdade Saúde Pública na Universidade de São Paulo.



No início, a intenção ao iniciar o mestrado era dar continuidade aos seus estudos sobre sustentabilidade empresarial e diminuir uma depressão que vivia na época. Mas, ao se deparar, em uma aula, com um vídeo que contava a história de Viktor Frankl, médico judeu, fundador da escola da Logoterapia, que explora o sentido existencial do indivíduo e a dimensão espiritual da existência, descobriu, em sua teoria sobre o sentido da vida, a primeira das sete bases da Beleza Espiritual, que representa a estrutura de todas as outras belezas: da Beleza Mental, da Beleza Emocional, da Beleza Física e da Beleza Financeira.



Certa da importância do estudo para aumentar o bem-estar, a saúde e a prosperidade das pessoas, Graça Lara, que nasceu no interior de Minas e chegou a São Paulo em 1993, realizou, em 2010, no HSBC Brasil, o Primeiro Evento Mundial de Desenvolvimento Integral do Ser para a Sustentabilidade, o Beleza Sustentável, onde foram apresentados, em dois dias, para centenas de pessoas, o conhecimento das Cinco Belezas, marcando o Beleza Sustentável como o primeiro grande evento de Desenvolvimento Humano no Brasil.



Para Graça, "focar unicamente na Beleza Física compromete o desenvolvimento integral de todas as potencialidades do Ser Humano". "É como que se restringisse a pessoa à apenas uma parte de todo o seu potencial", analisa. Segundo ela, para que as pessoas possam ter uma vida com muito mais alegria, saúde, prosperidade, bem-estar e realizações é fundamental desenvolver de forma integrada todas as Cinco Belezas.



"Quando as pessoas descobrem o poder das Cinco Belezas, a vida delas se transforma" é o que garante a especialista. "Isso porque a pessoa descobre que a Beleza Física, que está relacionada à saúde e à aparência do corpo, é simplesmente consequência da correta harmonia entre a Beleza Espiritual, a Beleza Mental, a Beleza Emocional e a Beleza Financeira", destaca.



Para a jornalista, esse conhecimento é tão importante e fundamental para a saúde, prosperidade e bem-estar das pessoas, que ela disponibilizou gratuitamente o livro Beleza Sustentável, que trata das Cinco Belezas, no site do portal Beleza Sustentável (http://www.belezasustentavel.com.br) que traz diariamente notícias sobre as Cinco Belezas.



"Quando a mente e as emoções não vão bem, a consequência é o comprometimento não só do seu corpo e também da aparência, a Beleza Física. Todas essas belezas conectadas, como resultado levam à Beleza Financeira, que não se restringe unicamente aos recursos financeiros, mas tem a ver também com os relacionamentos e o que você conquistou ao longo da vida, seja de patrimônio, criações e relações bem-sucedidas", completa.



Para quem quiser se aprofundar no assunto e efetivamente desenvolver as Cinco Belezas, a especialista acaba de lançar o curso "O Segredo das Cinco Belezas", que é baseado no conceito Beleza Sustentável e que pode ser acessado por meio do endereço: http://www.osegredodascincobelezas.com.br . O objetivo é que cada vez um maior número de pessoas descubra o quanto antes como desenvolver as cinco dimensões humanas, as Cinco Belezas, e possam ter uma vida com muito mais alegria, bem-estar, saúde e prosperidade!



Ficha Técnica:

O Segredo das Cinco Belezas

Autora: Graça Lara - Mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, MBA Internacional em Gestão e Jornalista

http://www.osegredodascincobelezas.com.br



Livro Beleza Sustentável - O Conceito Que Vai Mudar Sua Vida!

Baixe Grátis em: http://belezasustentavel.com.br

Contato: contato@belezasustentavel.com.br

Telefone: (11)5589.3883









Website: http://www.osegredodascincobelezas.com.br