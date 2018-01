Será o fim da progressiva e dos platinados?

Durante anos o que se via era a ditadura dos cabelos lisos, inicialmente com produtos cosméticos, com o passar dos dias o mercado se ajustou por conta dos valores altíssimos dos alisamentos definitivos. Surge a escova progressiva, a base de produto farmacêutico e não cosmético...



O uso repetitivo a cada dois ou três meses, a corrida era de desespero, cabelo liso com a raiz crespa. Lógico que com o passar dos dias o prejuízo apareceu, cabelos muito oleosos na raiz e o que acontecia, queda, em seguida a quebra por desidratação.



No mesmo caminho seguiram as loiras em busca dos cabelos platinados e os plex. A garantia de que os cabelos resistiriam a tons superclareadores... quando o problema eram cabelos destruídos, o tal plex sempre era invocado na busca de garantir que os cabelos não ficassem detonados. Entretanto o excesso de desejos, convergia em cabelos lisos e voltava a cena as escovas progressivas, com todos os problemas habituais; ressecamento e quebra.



O que domina na atualidade, desprogressiva, colorações criativas e tratamentos angel para cabelos cacheados, crespos e ondulados.



Não é o fim de nada, mas o início de uma nova geração de profissionais. graduados, pós-graduados, MBA e mestrado no universo da beleza, assim na plataforma da saúde.



