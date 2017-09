Será o fim da semana de moda de New York (NYFW)

A semana de moda de Nova York, que se inicia no dia 07/09, teve seu "line up" de marcas reduzido. Bem reduzido!



A última cobertura de moda em NYC pode ser acompanhada em nosso site, onde já citamos as mudanças e o os fatos que não deixam mentir.



http://getthelook.com.br/2016/11/sera-o-fim-das-semanas-de-moda/





O que acontece é que as grandes marcas decidiram mudar seus desfiles para outros países, como Paris.



Estratégia? Marketing? Crise?

Não sabemos ao certo, mas ao que tudo indica é que a semana será bem mais calma do que as anteriores.



Os clássicos e os superesperados desfiles de Thom Browne, Altuzarra e Lacoste serão apresentados em Paris nesta temporada de setembro.



Estas marcas apresentam suas coleções há anos no mesmo local, ou em locais estratégicos da cidade de NYC.



Meu Google Maps já vai sozinho para a Milk Studios!



Já Tommy Hilfiger, que apresenta sua nova coleção em parceria com Gigi Hadid, faz seu fashion show em Londres.



Tommy já vem apresentando suas coleções em locais diferentes desde a temporada passada, em que seu desfile aconteceu na Califórnia.



Ralph Lauren, outro clássico americano, apresenta sua coleção em Bedford, ainda no estado de NYC, mas em sua própria casa.



Voltando à essência com Ralph Lauren, confesso que estou ansiosa para o que nos aguarda.



Além destas mudanças alguns outros designers como Narciso Rodriguez, que sempre optou em mostrar sua coleção com desfile, este ano faz presentations focadas em buyers. Proenza Shouler e Rodarte mudaram seus desfiles para o timing da Semana de Alta Costura em Paris.



Sem estes grandes nomes, a Semana de Moda de Nova York vai começar dando espaço para novos nomes e estilistas. Quem sabe não seja este o objetivo?!



Bruna Nakano direto de NY



Website: http://www.getthelook.com.br