Sereia é escolhida Musa Brasil Tattoo 2017

A maquiadora e cabeleireira de Cascavel (PR) , Veridiana Razini (36 anos), foi eleita Musa Brasil Tattoo 2017, concurso realizado durante a 5ª edição da Convenção Internacional de Tatuagem de Joinville, o segundo maior evento do ramo na América Latina. O segundo lugar foi conquistado por Melissa Ferraz (São Paulo) e o terceiro por Luciana Martins (Paraná).

"Este concurso reforça que a tatuada é mãe, esposa, profissional como todas as outras mulheres e estamos na mesma luta por dias melhores, por uma vida mais digna e principalmente, respeito. Queremos e devemos ser respeitadas como todas as mulheres", declara a Musa.



Veridiana apresentou uma performance fantasiada de sereia, homenagem à filha de 12 anos e animou muito o público. "Minha filha é minha grande inspiração, assistimos muitos filmes infantis juntas e resolvi fazer algo diferente pensado nela", conta.



Além das tatuagens, foram avaliados critérios como atitude, estilo, beleza, simpatia, personalidade e ousadia. "Foi uma disputa acirrada com candidatas que fogem dos padrões tradicionais e são um grande orgulho para mim, pois reforçam o poder da mulher " afirmou a DJ Sabrina Boing Boing, madrinha do concurso que está em sua segunda edição. "Adotei Larissa Pereira, a vencedora do ano passado, como minha filha! O concurso permite isso, o estreitamento de amizades e a identificação entre pessoas que estão batalhando por uma vida melhor, mais digna e conquistando espaços que fogem dos estereótipos estabelecidos", acrescenta Sabrina.



A Musa Brasil Tattoo recebeu como premiação vários brindes, sessão fotográfica, tatuagem do renomado artista Theo Pedrada e uma viagem para Lisboa (Portugal).



Fato inusitado

Quem acompanhou a divulgação do resultado do concurso observou que levou algum tempo até que Veridiana, anunciada como vencedora, subisse ao palco para receber a faixa e a premiação. "Quando vi que não tinha ficado em segundo e nem e terceiro, fui buscar algo para beber. Estava tensa para a apresentação, cansada até. Quando vi que não estava entre as finais, relaxei. Estava satisfeita por ter participado e ter feito a minha performance e vibrado com a galera. Quando anunciaram meu nome eu não me dei conta. Vi as pessoas vindo atrás de mim. Realmente foi uma surpresa!", explica.



Edição 2018

Sandro Maga Tattoo, organizador das cinco edições da Convenção Internacional de Tatuagem de Joinville confirma que esta foi a última edição do evento. "Em 2018 iniciamos uma nova proposta que é a Convenção Internacional de Tatuagem Itinerante. Iniciaremos pela cidade de Penha, no litoral catarinense, mais especificamente, no parque Beto Carrero World. É uma proposta inovadora e que tem como objetivo, além de promover os tatuadores e a tatuagem, alcançar um outro tipo de público", destaca.





