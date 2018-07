Shampoo que alisa Sweet Hair: o primeiro no mundo

A Sweet Hair é uma empresa conceituada no mundo dos cosméticos. Com origem brasileira, a empresa levou sua inovação aos quatro cantos do mundo. Um dos grandes lançamentos foi The First, o primeiro shampoo que alisa no mundo, em uma versão 2.0 facilitando o dia a dia do profissional cabeleireiro e trazendo resultado e segurança aos clientes.



Entenda mais:



Nota 1: A Sweet Hair levou 2 anos e meio para desenvolver a tecnologia deste produto. Possuímos todos os laudos de segurança e compatibilidade com a fibra capilar. Observação: De todas as bases de alisamento existentes, foi comprovado em laboratório que The First promove a menor modificação/dano sob os fios capilares.



Nota 2: É fundamental compreender o processo de aplicação para avaliação do pH que contém o produto, no processo de aplicação temos duas diluições em água, não mantendo uma acidez extrema.



Nota 3: A composição dos ácidos contém os limites permitidos pela ANVISA para pele/cabelo.



O produto é registrado na Anvisa, regularizado, testado e aprovado, além de contar com um laudo completo de segurança e eficácia. A Sweet é a única empresa do setor profissional a entrar com seus produtos no Japão e é certificada em mais de 66 países.



Entrevista com Paulo Kazaks, CEO da marca:



1. Quem é Paulo Kazaks fundador e CEO da Sweet Hair?





Eu sou apenas um vendedor, sou um empreendedor apaixonado, com a missão de conduzir todos na descoberta de seus sonhos, apresentando o caminho Sweet e auxiliando nesta jornada.



2. Quem é a Sweet Hair?





A Sweet é um novo estilo de vida. É muito mais do que uma marca de cosméticos, é a possibilidade de realizar sonhos, de todos empreenderem em busca das suas realizações. A Sweet nasceu de uma consultoria que fiz em uma empresa de cosmético e percebi que era um mercado de oportunidades de desenvolvimento no Brasil e no mundo. Entendi que fazer algo diferente me traria dois riscos: não ser compreendido ou fazer sucesso. E aí arriscamos, junto com amigos e família, começamos criando diferenciais para o mercado. Todos os envolvidos tinham experiências diferentes que se complementavam entre si e iniciamos em 25 de abril de 2011.

A Sweet nasceu com foco no mercado profissional da beleza, com a missão de oferecer aos profissionais de inovação, experiências e novas sensações. Atuando sempre de forma arrojada conquistou os 5 continentes e está presente em 66 países em 7 anos de mercado.



3. O que era a Sweet antes do MMN?





A Sweet sempre esteve presente com excelência no mercado da beleza, com 250 distribuidores exclusivos e presente em mais de 40.000 salões, a diferença é que atuávamos no Brasil no sistema tradicional de vendas, onde distribuidores de cosméticos compravam e revendiam através de representantes. Porém percebemos que precisávamos inovar também neste sistema, pois ao longo do tempo ele se tornaria ultrapassado. Então estudamos várias possibilidades e optamos pelo sistema de economia compartilhada.



4. O que é a Sweet no MMN?





A Sweet continua com a sua mesma essência, porém com novas possibilidades, se tornou mais acessível e proporciona um novo estilo de vida para homens e mulheres. Com o nosso sistema de vendas inteligente, criamos um clube de vantagens onde solucionamos todas as dificuldades no mercado de vendas tradicional.

Estamos construindo algo extremamente intenso e impactante.



05. Como a Sweet está agora?





A Sweet vive um de seus melhores momentos, presente em 66 países, vem se desenvolvendo em um novo cenário no Brasil, o nosso foco está bem claro, temos produtos inovadores, um time altamente apaixonado e clientes fiéis.



06. Você está procurando líderes ou quer formar novos empreendedores?





Estamos formando novos empreendedores com a ajuda dos nossos líderes, é uma junção de forças. Todos que quiserem se desenvolver com as melhores intenções são bem vindos! Por isso estamos recebendo empreendedores, líderes e profissionais da beleza.



07. Mande uma mensagem para quem está no seu negócio.





Quem está no nosso negócio tem visão, enxergou os valores da companhia e decidiu crescer junto. Vamos honrar todos que acreditaram e participaram da nossa construção dentro do marketing.





08. Mande uma mensagem para quem não está.





Se você se considera um empreendedor arrojado, a procura de uma oportunidade em um mercado que cresce a cada dia em uma empresa que está presente nos 5 continentes este é o lugar certo.









Website: http://www.sweethair.com.br