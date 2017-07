Shiseido apoia "teamLab: A Forest Where Gods Live Art Exhibition presented by Shideido"

Shiseido Company, Limited (doravante, “Shiseido”)(TOKYO:4911) apoia “teamLab: A Forest Where Gods Live Art Exhibition presented by Shideido" (exposição de arte "teamLab: uma floresta onde deuses vivem", apresentada pela Shiseido), organizada por Mifuneyama Rakuen e pela teamLab Inc. (doravante, "teamLab"). A exposição foi primeiro organizada pela teamLab em 2015 com base no conceito "A natureza se torna arte"; este ano marca a terceira edição, com a Shiseido apoiando o evento pela primeira vez.

O local, Mifuneyama Rakuen (Takeo, Prefeitura de Saga, Japão) é um parque de 500.000 metros quadrados, abrigando flores e árvores de todas as estações, como as flores de cerejeira e as azáleas. Culmina no Mt. Mifune, que parece um navio chinês e é considerado o lugar onde a lendária Imperatriz Jingu atracou o navio no caminho para casa desde o antigo reino de Silla.

Este ano, o local será dividido em 14 exposições: Treze obras de arte produzidas pela teamLab com o uso de mapeamento de projeção e outras tecnologias, inclusive luz e som. A 14a exposição é uma produção em conjunto com a WASO, a nova linha de cuidados de pele da marca SHISEIDO, para transmitir o conceito da WASO de que "Todas as coisas belas vêm da natureza".

Objetivo da colaboração

O nome “Shiseido” deriva de uma passagem no Yi Jing, oclássico chinês da literatura, que diz, “Louve as virtudes da Terra, que promove vida nova e produz valores consideráveis.” Com base na missão corporativa de "inspirar uma vida de beleza e cultura", a Shiseido construiu um sentido de beleza único através dos seus 145 anos de história.

O espírito da criação de novo valor, refletido no nome da empresa Shiseido, enfatiza as respectivas atividades de apoio artísticas e culturais. Em 1919, o primeiro presidente da Shiseido, Shinzo Fukuhara, fundou a Shiseido Gallery (Ginza, Tóquio) para apoiar novos artistas talentosos, e em 1978 a Shiseido Art House (Kakegawa, Shizuoka) foi inaugurada. Ambos os espaços organizam exposições de diversas obras de arte e distribuem informações sobre arte e cultura, oferecendo beleza que antecipa a mudança dos tempos.

A colaboração atual funde a tradição da Shiseido de colocar valor na beleza e a arte digital revolucionária e agitadora da teamLab, transportadas para um novo nível pela tecnologia. Com este projeto, as empresas visam oferecer novo valor que surpreenderá e entusiasmará o público em todo o mundo.

Plano do evento Título: “teamLab: A Forest Where Gods Live Art Exhibition presented by Shideido" Local: Mifuneyama Rakuen (Takeo, Prefeitura de Saga, Japão) Período: 14 de julho a 9 de outubro de 2017 Horário: 14 de julho a 14 de agosto das 20h às 22h30 (entrada permitida até às 22h) 15 de agosto a 9 de outubro das 19h30 às 22h30 (entrada permitida até às 22h) Custo da entrada: Adultos: 1600 ienes; alunos de primeiro e segundo graus: 1200 ienes; alunos do primário: 800 ienes; bebês e crianças que ainda não estejam em idade escolar: gratuito

Exposição colaborativa

Título: WASO Tea House – “Flowers Bloom in an Infinite Universe, inside a Teacup”

A exposição ocupa uma casa de chá especial existente no parque. Os visitantes podem apreciar um chá original com base em cinco ingredientes (cenoura, folha de nespereira, tofu, cogumelo gelatinoso e mel) que são usados na nova linha de tratamento de pele da WASO pela marca SHISEIDO. A experiência funde o conceito da WASO de que "Todas as coisas belas vêm da natureza" com o da exposição "A natureza se torna arte". Através do ato de beber chá, podemos apreciar o sabor original dos ingredientes, mas na casa de chá da WASO, a experiência se torna arte, permitindo que os visitantes explorem o mundo da WASO através dos cinco sentidos.

WASO

WASO é uma nova linha de tratamento de pele da marca SHISEIDO, que opera em 88 países e regiões no mundo inteiro. Os produtos novos serão lançados em julho de 2017, dirigidos à "geração do milênio" nos EUA e em alguns países asiáticos com o conceito "Sinta-se bonito na sua própria pele com o tratamento de pele que aproveita ao máximo os ingredientes". A WASO é baseada na filosofia de Washoku, a tradição da comida japonesa, que respeita a singularidade e sabor natural de cada ingrediente. A WASO devolve o equilíbrio ideal da hidratação na pele e se concentra em preocupações de tratamento de pele como secura, oleosidade e poros visíveis. A linha não tem hierarquia, portanto os produtos podem ser combinados de acordo com o gosto de cada um para realçar sua beleza natural exclusiva.

Mifuneyama Rakuen

O Mt. Mifune, que significa literalmente "o navio de sua majestade", deriva seu nome de uma lenda que afirma que a Imperatriz Jingu atracou o navio ao voltar para casa do antigo reino de Silla. Tem uma altura de 210 metros e é o símbolo da cidade de Takeo, Prefeitura de Saga, Japão. O Mt. Mifune surgiu em hinos escolares desde os tempos antigos e é uma boa recordação para muitos que nasceram e cresceram em Takeo. A montanha suntuosa, dominando serenamente a cidade, tem personalidade própria. Como cenário deste Mt. Mifune fica Mifuneyama Rakuen, com suas cores naturais abundantes que mudam a cada estação. O parque foi nomeado como um local nacional de beleza natural, o primeiro desse gênero na Prefeitura de Saga, em 2010.

teamLab Nome da empresa: teamLab Inc. Diretor executivo: Toshiyuki Inoko Endereço: Tosetsu Hongo Bldg. 5F, 1-11-6 Hongo, Bunkyo-ku, Tóquio, Japão Criada em: Março de 2001 Atividades comerciais: Um grupo coletivo e interdisciplinar que reúne profissionais de diversas áreas de atividade na sociedade digital: programadores, engenheiros, animadores de CG, artistas, matemáticos, arquitetos, designers e editores da Web e de impressão. Referindo-se a eles próprios como "ultratecnologistas", o grupo visa ultrapassar os limites da arte, ciência, tecnologia e criatividade, através de atividades cocriativas. HP: http://teamlab.art/jp/ Detalhes da exposição: https://www.teamlab.art/e/mifuneyama2017/ YouTube: https://youtu.be/GdnDAP89LQY

