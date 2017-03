Shoes Metalizados - Tendência para 2017

Quem acompanha as tendências da moda já reparou que o ano de 2017 manteve algumas trends que prometem continuar brilhando. É o caso dos metalizados, sucessos do inverno passado que voltam com força total, trazendo todo o estilo e modernidade, seja em prata, dourado, rosé ou quaisquer outros tons.



O metalizado está presente nas roupas, acessórios e calçados e se mostra não apenas belo, mas poderoso na composição. Os diferentes tipos de sapatos brilham nos pés e atualizam as cores da estação com muito estilo.



Os shoes metalizados, como são chamados no meio fashion, dominam as ruas e as passarelas, esbanjando bom gosto e cores marcantes através de scarpins, com seu formato imponente e altamente elegante. Uma de suas vantagens é a sua flexibilidade com relação à composição. Apesar de ser brilhante e requerer atenção, as cores são democráticas e combinam com uma grande variedade de estilos.



No geral, sapatos metalizados chamam atenção. O brilho não passa despercebido, então, o look deve levar em consideração esse fator: os calçados combinam muito bem com o branco, preto, prata, dourado, nude, azul, amarelo e outras cores que estão em alta para o ano de 2017.



Mas não são apenas os estilosos scarpins que usufruem desse brilho. Sandálias também se apropriaram dele e acrescentam uma boa dose de estilo nas situações mais rotineiras, como no dia a dia do trabalho ou ainda em eventos ou passeios casuais. E, para o escritório, a opção também pode ser um sapato feminino, com salto baixo ou ainda uma sapatilha.



Já as it girls, que sempre estão lançando tendências, apostaram nos modelos de tênis com cadarço, lingueta e biqueira, que possuem todo o chassis prateado, brilhante, mostrando estilo e muita modernidade.



Para completar, estão as práticas e confortáveis rasteirinhas, que podem ser utilizadas nas mais diferentes situações e são muito democráticas. E, apesar das altas temperaturas do verão 2017, as botas de cano médio também aparecem como tendência e podem ser combinadas com looks modernos e também em composições mais ousadas.



Os modelos de tênis das Schutz possuem todos os metalizados, que são a tendência de shoes para 2017.



Sobre a loja



Carolina, Fernanda, Mariana e Amanda, são quatro irmãs conectadas muito além do genuíno laço de sangue. Elas também estão unidas pelo gosto e interesse por moda. E foi a partir dessa grande ligação que o Gallerist surgiu.



As peças disponíveis no blog&shop são garimpadas pelas irmãs, que buscam novidades entre os novos e talentosos artistas do mercado. O trabalho é fazer uma espécie de curadoria dos artigos que serão vendidos no site, por isso o nome Gallerist – significado de galeristas em inglês.



O canal apresenta um blog – também produzido pelas irmãs – onde o público tem acesso às novidades de moda, decor, arte, gastronomia, viagens e demais eventos que ocorrem ao redor do mundo. O maior diferencial do Gallerist é ter o potencial de agregar qualidades de quatro pessoas com particularidades e talentos diferentes, em prol de um mesmo objetivo: gerar bom conteúdo e vestir mulheres contemporâneas.



Carolina, com sua paixão por arte, traz para o site o olhar de fotógrafa, capturando tudo de relevante que vê. Fernanda acrescenta as experiências da arquitetura, Mariana, sua apreciação e conhecimento de moda, e Amanda a inspiração na gastronomia e design.



Utilizando essas variadas perspectivas e a envolvente paixão pela moda, as irmãs constroem dia a dia o sucesso do Gallerist.



Endereço



Rua Iaiá - São Paulo/SP CEP 04542-907



Website: http://www.gallerist.com.br/