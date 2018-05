Shopping Esquina dos Pimentas festeja o Dia das Mães

Recém-inaugurado, o shopping Esquina dos Pimentas mantem o compromisso de levar a inclusão social por meio de atividades esportivas e de interesse geral, como vem acontecendo desde sua inauguração, trazendo atividades que levem diversão para a família toda, e, entre os dias 10 e 13 de maio, das 11h às 17h, comemora o Dia das Mães com oficinas e brindes especiais.



As mães serão brindadas com uma oficina de beleza, onde conhecerão os mais recentes lançamentos do mercado de produtos importados e vão aprender técnicas e descobrir, por exemplo, qual é a base correta para seu tom de pele. Enquanto as mães relaxam em uma sessão exclusiva de Quick Massage, as crianças participam de uma oficina da tradicional e secular arte japonesa de criar representações de seres ou objetos com dobras de papel, sem cortes ou cola, o Origami, com Ítalo Almeida, conhecido por suas oficinas na Prefeitura de Guarulhos, que ensinará os pequenos a fazer cartões para presentear suas mães. E a pista de Skate, onde funciona a Sandro Dias School, estará aberta para quem quiser se arriscar nas manobras. Todas as atividades são gratuitas e não há necessidade de inscrições.



Além destas atividades, o Supermercado Nagumo oferecerá rosas de madeira e um chaveiro comemorativo, a cada R$ 100 nas compras na unidade do shopping Esquina dos Pimentas.



O shopping Esquina dos Pimentas foi concebido para ser um centro comercial dentro de uma nova filosofia, na qual a cultura, a prestação de serviços e os movimentos artísticos e esportivos de rua, como o grafite, o Skate e a Tattoo (todos representados no shopping) dão o tom e são os interlocutores com as gerações mais jovens. O espaço, criado com base em uma pesquisa sobre a região, privilegia tudo isso e visa ainda oferecer opções de entretenimento e lazer, propondo ser um ponto de encontro para a transformação do bairro por meio do engajamento cultural e esportivo gerado por uma programação de atividades. No local, estarão funcionando mais de 30 lojas, que irão se unir ao novo supermercado Nagumo, já em operação, e à Sandro Dias School, escola de skate assinada pelo Mineirinho, um dos maiores campeões mundiais de todos os tempos da modalidade.



Esquina dos Pimentas fica na Estr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2543-2615, no bairro Jardim Albertina, em Guarulhos.







Website: https://www.facebook.com/EsquinadosPimentas/