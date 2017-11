Maior shopping itinerante de compras e doação de São Paulo terá descontos de até 50% e Papai Noel contador de histórias

Depois de dois anos de uma queda brusca nas vendas do comércio, as perspectivas de vendas na época de Natal deste ano são bastante animadoras. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a previsão para o final deste ano é de um crescimento de 4,3% nas vendas, o melhor desempenho em quatro anos.



E para contribuir com esta alta, a empresária Silmara Cassab realizará a sétima edição de um dos bazares de compra, luxo e doação mais requintados de São Paulo. O Black Trend Lover – By Christmas será o maior shopping itinerante de compra e venda de Natal de São Paulo e oferecerá descontos de até 50%. O evento acontecerá nos dias 2 e 3 de dezembro (sábado e domingo), das 12h às 22h30, no Esporte Clubre Sírio, com entrada franca.



Três nomes de peso e com uma bagagem expressiva no high society de São Paulo se uniram para realizar o evento. Silmara Cassab, Leda Sallum e Dudu Pacheco prometem abalar as estruturas do circuito social de São Paulo com um evento de luxo e doação.



Silmara Cassa é empresária de sucesso nos segmentos da moda, beleza e eventos e encabeça o projeto. Empreendedora nata e antenada ao mundo social, está sempre em busca por inovação. Acumula longos anos de experiência na produção dos mais importantes eventos de São Paulo, tendo atuado como diretora social do Clube Monte Líbano, produtora de eventos das marcas Tiffany e Lydia Sayeg, além de ter sido proprietária de confecção por dez anos.



A curadoria espera manter o sucesso das edições anteriores, que contaram com a participação de empresárias, socialites, bloggers, digital influencers e do público AA.



Silmara Cassab explica que não se trata apenas de um evento de compras. "Nosso bazar é muito mais do que compras, é um shopping itinerante que alia compras, entretenimento, conhecimento, alta gastronomia e doação. Queremos que as famílias passem o dia com a gente e se divirtam. Além disso, estarão contribuindo para importantes causas sociais e isso é uma premissa dos nossos eventos, sempre aliar compra e doação", conta a empresária.



Além de expositores de moda, acessórios, decoração, alimentação e muito mais, o evento contará com a chegada do Papai Noel contador de histórias, com a palestra "Sua Virada em 2018", da cantora e compositora Patrícia Coelho, sorteios, espaço gourmet e outras atrações.



Responsabilidade social

Desde a primeira edição a curadoria apoia causas sociais, a cada evento, novos projetos são beneficiados para que diferentes instituições e pessoas possam ser atendidas. Desta vez, parte da renda do evento será revertida para a Instituição Casa da Criança Santo Amaro - http://www.casadacriancasantoamaro.org.br/, uma entidade sem fins lucrativos que atende a crianças e adolescentes de zero a 18 anos, apoiando os processos de desenvolvimento e formação, sempre em um ambiente acolhedor, baseado no respeito e carinho.



Além disso, outra parte da renda será revertida para o jovem Caio Branco, filho do produtor de eventos Nando Jones. Em 2016 Caio sofreu um acidente de moto que o levou à perda de 45% da massa encefálica, deixando-o praticamente imobilizado. Há também uma campanha nas redes sociais para ajudar no tratamento do Caio - https://www.facebook.com/events/288018378276289/.



Programação e atrações

Papai Noel contador de histórias.

Palestra "Sua Virada em 2018" com Patricia Coelho, cantora e compositora.

Food Trucks e área gourmet diferenciada.

Participação especial de Tozinho Branco, figura cativa na alta sociedade paulistana e tio de Caio Branco.

Sorteios durante todo o evento.

Descontos Black Christmas de até 50%.



7ª edição - Black Trend Lover – By Christmas

Curadoria: Silmara Cassab, Leda Sallum e Dudu Pacheco

Quando: 02 e 03 de dezembro - sábado e domingo

Horário: 12h às 22h30

Onde: Esporte Clubre Sírio

Endereço: Avenida Indianópolis, 1192, Planalto Paulista – São Paulo - SP

Outras informações: eventos@trendlover.com.br - https://www.facebook.com/trendloversoficial/

Entrada: Franca





Website: https://www.facebook.com/trendloversoficial/