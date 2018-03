Shopping Pátio Higienópolis promove evento especial de bem-estar para seus clientes

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers preparou uma programação inédita para os próximos dias nos empreendimentos de São Paulo. Nos dias 27 e 28 de março, o Shopping Pátio Higienópolis, que também faz parte da rede, preparou uma programação inédita: Body&Soul, evento que terá mais de 40 atividades, comomasterclass de maquiagem e palestras com profissionais de saúde. Aberto ao público, o projeto acontecerá também nos empreendimentos Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi.

“Faz parte do nosso DNA proporcionar experiências únicas e memoráveis para todos os visitantes. Acreditamos que eventos inéditos e exclusivos como o Body&Soul nos aproxima e reforça ainda mais o relacionamento com nossos clientes”, conta Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi Empresa de Shopping Centers.

Marcas como Kiko Milano, Natura, O Boticario,Delicari, Dermage, The Body Shop, Adcos, Loccitane au Bresil,Caudalie, Clinique, Opaque,Studio W, Benefit, Fragrance,Mac, Granado,Centauro são parceiras do projeto.

Para participar, os interessados devem se inscrever no Serviço de Concierge, que fica no Piso Higienópolis, ou pelo telefone (11) 3823 - 2347.

