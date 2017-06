Silicone ajuda a garantir efeito “selfie” na maquiagem

Para atender a geração "selfie", a indústria de maquiagem tem apostado cada vez mais em produtos que proporcionam um acabamento perfeito da pele e tenham longa duração, propriedades que só o silicone oferece. Todo mundo quer sair bem nas fotos tiradas com smartphones. E a melhor maquiagem para isso é aquela que imita os efeitos de filtros fotográficos e que permanece muito tempo sobre a pele.



Na maquiagem "ready to selfie", como essa nova tendência é chamada pela indústria, o silicone tem lugar cativo. Muito usado em primers e bases, o produto é fundamental para esconder vincos e ruguinhas indesejadas na face e para minimizar linhas de expressão. É ele que permite camuflar as imperfeições da pele, oferecendo um acabamento de qualidade à maquiagem.



Alguns silicones especiais apresentam diferentes ramificações que os tornam dispersivos em água e funcionam como hidratante não oleoso, agindo sem penetrar na pele. Com isso, o produto proporciona uma camada suave, macia e hidratada, com alto grau de fixação. A característica de baixa tensão superficial, que permite ao silicone trabalhar em meio aquoso, garante um sensorial mais leve e sedoso à pele, criando maquiagens na forma líquida e de gel, que evitam a oleosidade.



"Nenhum ingrediente natural substitui as propriedades do silicone na maquiagem. É o melhor agente sensorial que existe no mercado, melhorando a textura, dando aquele aspecto aveludado, durabilidade e o efeito mate", afirma o coordenador da Comissão Setorial de Silicones, Irineu Bottoni.



Além de bases, primers, blush, sombras, o silicone, em forma de resina, aparece na composição do lápis de olho, delineadores e máscara para cílios, ajudando na fixação do produto, e evitando o "efeito panda" (quando o lápis ,delineadores ou máscara para cílios borram a parte inferior do olho, formando um sombreado preto).