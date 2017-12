Silva Leandro: Declaração de Imposto de Renda 2018 para o motorista do Uber, Pop 99, Cabify

Senhores Contribuintes,

Motorista Uber, Pop 99, Cabify.

Vejamos a regulamentação da e-Financeira:

Assim, você vai entender a importância de estar legalizado como MEI.

Art. 7º da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1571, DE 02 DE JULHO DE 2015: “As entidades de que trata o art. 4º estão obrigadas à apresentação das informações relativas às operações financeiras mencionadas nos incisos I, II e VIII a XI do caput do art. 5º, quando o montante global movimentado ou o saldo, em cada mês, por tipo de operação financeira, for superior a:

I – R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de pessoas físicas; e

II – R$ 6.000,00 (seis mil reais), no caso de pessoas jurídicas.”

Fique sempre atento as suas obrigações tributárias como MEI (Declarar o Imposto de Renda como Pessoa Física e Jurídica).

Procure um Contador ou Técnico em Contabilidade com CRC ativo.

Fonte: https://www.silvaleandro.com.br/2017/12/16/declaracao-de-imposto-de-renda-2018-para-motorista-do-uber-pop-99-cabify/