Novo site ajuda a comparar preços de Maquiagens e Perfumes no Brasil

O cenário econômico no Brasil está em ritmo lento de recuperação, mas o setor de cosméticos e perfumaria já cresceu 12,2% no primeiro semestre de 2017, de acordo com o relatório Webshoppers 36, realizado pela Ebit [1].



Pensando nesta oportunidade, os empreendedores Tiago Amaro e Mateus Moraes criaram o site Busca Beleza (www.buscabeleza.com.br), um agregador de ofertas focado exclusivamente em cosméticos e perfumes.



O novo agregador, lançado em julho/2017, reúne ofertas de diversas lojas virtuais do país. Atualmente conta com mais de 100.000 itens catalogados em diversas categorias (perfumes, batons, bases, produtos para cabelo etc.) e espera acirrar ainda mais a competição de preços no e-commerce nacional.



O trunfo principal do site é simples, mas até então inexplorado: facilitar a vida de quem quer comprar produtos de beleza. Todas as ofertas são reunidas e catalogadas no agregador, de modo que os consumidores não precisam mais perder tempo, navegando de site em site, para descobrir qual tem o melhor preço para maquiagens ou itens de perfumaria.



Basta alguns cliques nos filtros de navegação e o site indica onde encontrar o item pesquisado, pelo menor preço do dia.



O Busca Beleza estreou com mais de 20 parceiros, dentre eles nomes de peso do varejo, como Sépha, Submarino e Walmart.



No entanto, o objetivo no curto prazo é também alinhar parcerias com lojistas de pequeno e médio portes, que tem boa reputação, mas que não possuem capital suficiente para bancar campanhas em grandes portais de conteúdos abrangentes, tais como o Buscapé ou Shopping UOL.



Como o site está em fase inicial não será cobrado nada para agregar novos parceiros.



"Sabemos que a crise econômica e os impostos do País prejudicam muito o faturamento dos lojistas, principalmente os menores. Muitas vezes eles têm ótimas referências, mas são desconhecidos pela maioria. Queremos ajudá-los a vender mais", afirma Mateus.



O Busca Beleza explora uma fraqueza do segmento de comparadores de preço: existem diversos sites comparadores, mas nenhum focado especificamente neste mercado, que segue em constante ascensão.



"Não somos o primeiro comparador de preços, mas somos os pioneiros em lançar um agregador 100% focado em produtos de beleza. Com isso conseguimos focar em um público bastante específico e exigente", complementa Tiago.



[1] http://www.profissionaldeecommerce.com.br/webshoppers-36-e-commerce-primeiro-semestre-2017/



Website: https://www.buscabeleza.com.br