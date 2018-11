Skelt é sucesso total com autobronzeadores

A Skelt é uma referência no Brasil em autobronzeador sem sol. Com muita tecnologia e segurança para seus clientes, a empresa investiu nas melhores soluções para homens e mulheres que querem ter um bronzeado fraco, médio ou intenso, que pode durar até 12 dias.



É um sucesso no verão, já que o autobronzeamento com o mousse da Skelt não faz mal para a saúde, pois não é necessário ficar exposto aos raios UV, que podem causar até câncer de pele. Com a Skelt, o bronzeado aparece de forma segura, com aplicação simples e sem desconfortos.



Como ter o bronzeado que você sempre sonhou com o mousse Skelt



O Autobronzeador em Mousse é ideal para você ficar com o visual do verão, sem danificar a sua pele. O produto deve ser passado no corpo inteiro. Depois da aplicação, basta esperar cerca de 3 horas para ficar com o bronzeado de intensidade média ou 8 horas, caso queira um bronzeado mais forte.



Para retirar é só agir da mesma maneira, tomando banho sem sabonete.



Espere até 24 horas para que a intensidade do bronzeado fique forte, como você está esperando. Neste período de ação do produto, evite tomar banho com sabonete.



Depois de aplicar o produto no corpo, é só esperar secar por 8 minutos antes de se vestir. Ante de passar o produto no corpo, certifique-se de que a pele esteja limpa e esfoliada, assim o resultado fica muito melhor!



O bronzeado dura de 7 a 12 dias. O mais interessante é que a qualidade do bronzeado é muito boa, com aspecto profissional e natural, como se você tivesse feito um bronzeamento artificial no salão. Conheça os produtos da Skelt e tenha um bronzeado lindo neste verão!







Website: https://www.skelt.com.br/