Skelt: o verão está chegando, prepare o seu bronze!

Prepare o seu bronze agora mesmo com o mousse bronzeado Skelt. Com a aplicação da loção da Skelt, o bronzeado fica uniforme, através do método de autobronzeamento mais moderno do mundo por até 12 dias. Com a aplicação do mousse, você mesmo pode decidir se prefere um bronzeado leve, moderado ou intenso.



Se você quer um bronzeado médio, por exemplo, é só deixar o mousse no corpo por 3 horas. A remoção do produto é feita no banho, sem sabonete. É só deixar a água cair pelo corpo e sair do banho já com o bronzeado que você tanto deseja. O bronzeado vai se intensificando em 24 horas, até chegar na cor média. A duração é de 12 dias!



Mousse bronzeador para um bronzeado intenso



O mousse bronzeado Skelt pode ser aplicado por quem quer um bronzeado forte. Essa é uma grande vantagem, você adquire apenas um produto e pode ter diferentes resultados.



Neste caso, para bronzeado intenso, é necessário passar o mousse e deixá-lo agir no corpo por 8 horas. Se preferir, passe antes de dormir. Depois, é só tomar banho para retirar o produto do corpo.



O efeito dura também 12 dias, com um bronzeado lindo, intenso e que tem a cara do verão, sem prejudicar sua saúde! Para usar é muito simples, é só aplicar o mousse autobronzeador na pele limpa e esfoliada. Espalhe bem pelo corpo e faça movimentos circulares para isso.



O produto seca em até 8 minutos. Depois, você já pode se vestir e aguardar o tempo necessário de acordo com o resultado que deseja. A remoção é feita no banho, sempre sem o sabonete.



A cor do bronzeado vai se desenvolvendo nas próximas 24 horas após a remoção do produto. Durante esse período, caso tome banho, não use o sabonete e enxágue somente com água quente.



Depois de 24 horas, o resultado estará do jeito que você estava esperando. Com isso, você poderá aproveitar o verão com um visual de arrasar.



Vale ressaltar que os produtos da Skelt são feitos com muita tecnologia para atender a expectativa de todos os clientes. Conheça!





Website: https://www.skelt.com.br/