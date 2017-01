Smart Life lança Lipotine® assinado pela Top Model Fernanda Motta

Lipotine® é a novidade para quem procura emagrecer de forma segura, sem o uso de estimulantes e com uma fórmula inovadora de ingredientes importados, testado, aprovado e assinado pela Top Model e Apresentadora Fernanda Motta. Com a combinação de L-Carnitina e Óleo de Cártamo, duas poderosas fontes de nutrientes, o produto promove a intensa queima de gordura.



A L-carnitina é um nutriente que proporciona uma variedade de benefícios, funcionando como um mix que auxilia o corpo a produzir mais energia, colaborando assim para a perda de peso. Seja para queimar gordura ou para promover o ganho de massa muscular, a L-carnitina é um suplemento que auxilia na conquista do corpo dos sonhos.



Estudos têm mostrado que ingerir uma dose diária de óleo de cártamo, outro componente presente no Lipotine, pode reduzir inflamações, diminuir o colesterol ruim e a gordura corporal, melhorar a saúde do coração, promover o ganho de massa magra, além de ter uma potente ação antioxidante.



Smart Life, detentora dos direitos de comercialização da marca Lipotine® no Brasil, convidou Fernanda Motta, que possui uma carreira internacional de modelo e apresentadora, para endossar o produto, que é sinônimo de "corpo dos sonhos" com redução de medidas de maneira saudável.



Produto: LIPOTINE, da Smart Life.

Preço sugerido: R$ 69,90

Sites: www.lipotine.com;

www.smartlife.com.br.





Sobre a Smart Life

A Smart Life desenvolve seus produtos com a mais alta tecnologia, buscando sempre a exclusividade no mercado de alimentos e bebidas com benefícios funcionais para uma vida saudável. Além do LIPOTINE, a marca está lançando também os produtos LIPODAY, OXYNIGHT e THERMO 300. Em seu portfólio estão ainda os produtos: Smartcaps Energy, Smartshot Energy, Detox Shot, Detox Caps e Ladycare.



