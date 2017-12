Sobrancelhas perfeitas, para homens ou mulheres: tudo começa no olhar

O visagista associa a técnica de correção de sobrancelha com a cor para criar um design perfeito. Um design personalizado, deve ter um tom acima da cor de seu cabelo.



As sobrancelhas são molduras que devem estar enquadradas com o tipo de olho, respeitando as estruturas do nariz e o angulo facial.



A busca por um especialista ajuda a perceber os detalhes, minimizar as assimetrias e aprender qual o formato ideal para cada sobrancelha. Lembrando que não existe um formato ideal já predeterminado.



Para quem tem falhas, pode recorrer a pigmentação (fio a fio), corrigindo com perfeição pequenas falhas. O resultado final é a satisfação e a beleza da imagem do rosto como um todo.



O visagista preconiza a beleza personalizada e individual, onde todos os detalhes devem ser harmonicos para um look total.

Portanto, a decisão poderosa é conhecer a respeito dos recursos de um consultor visagista, que deve ter formação acadêmica de graduação, pós graduação e MBA.



Ao identificar todas as suas proporções e assimetrias, começa o desenvolvimento do processo de sugestões para o trabalho de analise. Confira!



