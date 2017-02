Os sofisticados anéis de ouro e suas peculiaridades

Os anéis de ouro são considerados um dos mais clássicos itens do vestuário. Presente tanto no visual feminino, quanto no masculino, essas joias já fazem parte da história humano desde o tempo dos egípcios e, até hoje, carregam uma grande carga estética, simbologia em significados diversos e até mesmo status. Não obstante, as alianças de compromisso ainda são símbolos de uma união matrimonial.



A raridade e durabilidade do ouro, por si só, já apresenta grande valor e também status. Juntando isso a formas e desenhos específicos, é possível encontrar anéis que refletem exatamente o que uma mulher busca para o seu visual: luxo, elegância, feminilidade, charme, modernidade, poder, entre tantos outros. Com a intenção definida, o segredo é encontrar uma joia com identificação e, também, que se alinhe com todo o visual planejado.



O uso dos anéis de ouro também segue as principais tendências. Atualmente, uma das modernidades recorre ao uso de vários anéis, de diferentes materiais, combinando com outras joias. São colares e pulseiras, de ouro, prata ou ouro branco, combinando com alianças de compromisso, anéis e outras joias como brincos ou gargantilhas. Algumas delas ainda usam pedrarias e brilhantes como adornos, direcionando o look de acordo com a ocasião.



Esta junção de diferentes peças e diferentes materiais, no entanto, não é aleatória. Segundo as especialistas no assunto, o segredo é manter a harmonia entre as joias e também criar uma ligação entre elas. Um exemplo prático: no caso de anéis de ouro combinando com colar ou gargantilha prateados, esses dois itens podem contar com pedras de mesma cor, criando harmonia.



No caso de usar várias joias iguais, como, por exemplo, vários anéis, a harmonia, novamente, é o segredo para uma boa composição. O ideal é que anéis e alianças de compromisso tenham banhos ou estrutura parecidos, fazendo com que elas combinem entre si. Ao mesmo tempo, é importante levar em conta que uma das cores sempre deve predominar. A questão é decidir qual delas será.



E quando o assunto é conservar anéis de ouro e alianças de compromisso, os cuidados também são específicos. Evitar danificar o anel de acordo com o uso e exposição a produtos químicos é essencial (exemplo, se irá realizar algum trabalho com materiais pesados ou realizar uma limpeza com produtos específicos). Ao mesmo tempo, no verão, com o calor do sol, o lazer como piscinas ou mar deve ser evitado. E, a limpeza rotineira, removendo o suor e o pó da joia é essencial.



