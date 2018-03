Como o sorriso pode auxiliar na hora de conquistar a vaga de emprego que você tanto deseja

Segundo estudos econômicos realizados pelo OIT - Organização Internacional do Trabalho, nos últimos anos a população brasileira viveu um de seus momentos mais complicados e com isso houve o aumento do desemprego. Já nos últimos meses de 2017 e com o início de 2018 este cenário vem apresentando uma recuperação mais robusta, trazendo melhora tanto para o empregador, quanto para o empregado.

Muito se comenta sobre o que é necessário ter para conquistar aquela tão desejada vaga de emprego. Especialistas da área de RH afirmam que o sorriso pode representar uma boa parcela na hora de um candidato na hora da entrevista, para conquistar uma vaga de trabalho. Pessoas humoradas, simpáticas e sorridentes podem transparecer essas qualidades através de um sorriso perfeito.



Muitas vezes as oportunidades podem surgir de uma hora para outra, e na maioria das vezes o candidato não está preparado para encarar uma dinâmica de grupo ou uma entrevista diretamente com o gestor, por condições físicas, de aparência, principalmente quando estamos falando do aspecto do sorriso.



Alguns tratamentos odontológicos conseguem, em curto espaço de tempo, atender às expectativas do paciente e se o assunto é participar de uma seleção para um novo serviço, o quanto antes isso for feito, melhor. Por este motivo, a aplicação das Lentes de Contato Dentais em Porcelana, está entre os procedimentos mais procurados. As Lentes são laminados de porcelana superfinos, sobrepostos um a um sobre os dentes, corrigindo cor, tamanhos e posições dentárias. O paciente entra na clínica e sai pronto para conquistar o seu objetivo. Em uma entrevista, com um sorriso perfeito, você é capaz de aproximar, conquistar e desarmar até mesmo o recrutador. Com isso você pode se tornar bem mais aceito, suas chances aumentam consideravelmente e você poderá ser melhor interpretado pelo entrevistador ou pelo gestor.



Patrícia tem 32 anos e atua como bancária em uma empresa de relacionamento. Como atua diretamente com clientes e a comunicação é algo muito importante para ela. "Eu não sorria, meus dentes eram muito pequenos e amarelados. Foi buscando solução e um atendimento diferenciado, pelo Instagram, que conheci o Dr. Brasil, proprietário e Diretor da Clínica Odontomania. Após uma criteriosa avaliação, sugeriu um Tratamento Estético com Lentes de Contato em Porcelana, pois resolveria em um curto espaço de tempo, o que estava me incomodando. A Transformação do meu sorriso com as Lentes me trouxe uma autoconfiança absurda, tanto na questão de apresentações, quanto nas conversas com clientes, hoje consigo sorrir sem me preocupar com o que está sendo mostrado", revelou a paciente entusiasmada.



" Fiquei extremamente satisfeito com o resultado, tanto estético como funcional do tratamento da Patrícia. Conseguimos um belo sorriso do ponto de vista estético com a mudanças de cor e formas iniciais dos dentes dela, além de possibilitarmos uma correta mastigação através de um melhor encaixe dos mesmos. Os meus planejamentos visam, além da satisfação dos meus pacientes, a minha satisfação também. Por isso me preocupo com todos os detalhes do tratamento, desde um correto planejamento, a escolha dos profissionais especialistas que irão conduzir o caso, os materiais utilizados e as técnicas mais avançadas, para alcançar um resultado com qualidade e extrema perfeição" relatou o Dr. Brasil.



Muitas vezes, as empresas selecionam colaboradores com sorrisos que transpareçam saúde e limpeza, pois além da estética, o sorriso é também um sinal de sociabilidade e simpatia. Sorrir pode representar motivação e subentende-se que o candidato está preparado para desempenhar determinada função. É importante lembrar que o contrário disso: que é um sorriso sem cuidados, poderá diminuir as possibilidades de cargos e atividades, principalmente quando uma delas é estar em contato com as outras pessoas.



Confira o tratamento estético da Patrícia, na íntegra, clicando no link abaixo:

http://www.casos.clinicaodontomania.com.br/portfolio/lentes-de-contato/182180-patricia-aparecida-marcondes