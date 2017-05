SOS cabelos: cinco produtos para salvar seu cabelo

Entra estação, sai estação, química aqui, química lá, nosso cabelo acaba não aguentando e acaba ficando todo detonado. Se você é uma mulher vaidosa, muito provavelmente as pontas duplas e aquele aspecto emborrachado no cabelo te incomoda profundamente. Mas calma que no post de hoje nós vamos te dar uma forcinha com dicas de produtos incríveis que vão salvar suas madeixas e te deixar ainda mais linda.



Separamos produtinhos superacessíveis e fáceis de encontrar e que podem fazer um verdadeiro milagre nos seus fios. Então vem com a gente, anote todas as dicas e corre para garantir os seus e dar aquele trato na cabeleira.



1.Elseve Light-Poo Reparação Total



O nosso primeiro produto é babadeiro - o Elseve Light Poo Reparação foi desenvolvido pelos laboratórios da L'Oréal a fim de ser um produto que decodifica o comportamento dos cabelos danificados, sendo um produto de tratamento que faz tudo em único passo: Lava, condiciona e modela.



Olha que prático, é tudo que seu cabelo precisa em um único passo sendo uma alternativa rápida e eficaz para o cuidado com os cabelos. Pode ser utilizado todos os dias ou dia sim, dia não na sua rotina. O recomendado é que não se use shampoo e condicionador mas caso sinta necessidade, utilize outros produtos de tratamento e finalização.



2.Tratamento Eico Miracle Reconstrução imediata



segundo produto do dia é o kit Eico Miracle Reconstrução imediata que foi especialmente desenvolvido para dar um jeito em cabelos secos, quebradiços, finos e elásticos. Se você está procurando produtos que devolvam a flexibilidade, o brilho e a maciez a suas madeixas, esse é kit perfeito para suas madeixas. Com uma fórmula enriquecida com ácido hialurônico e aminoácidos que regenera intensamente os fios. Aposte nesses produtos e tenha cabelos mais saudáveis, hidratados e recuperados.



3.Shampoo Vichy Dercos Nutrirreparador



Se você está com cabelos ressecados e quebradiços, nós preparamos o produto perfeito para você. o Shampoo Vichy Dercos Nutrirreparador possui dupla eficiência reparadora e nutritiva em um único produto.



Feito com uma réplica da ceramida natural do cabelo penetram entre as escamas da fibra reconstituindo o cimento intercelular - reforçando a coesão da cutícula do fio. O shampoo Vichy Dercos repara todo comprimento e queratina do cabelo, recuperando a flexibilidade e brilho - devolvendo a maleabilidade aos cabelos ressecados e quebradiços.



4.Sistema de Blindagem Tresemmé



Se você precisa de um produto para seus cabelos que repare os danos e protege contra os futuros danos. Nós temos o produto perfeito para você - O Condicionador Sistema de Blindagem Tresemmé repara até dois anos de danos sendo uma dose concentrada de tratamento para proporcionar um alto nível de blindagem cuticular e deixar o cabelo suave e com brilho incrível. A grande vantagem desse condicionador é sua fórmula rica em Pró-queratina e Lipídeo que repara a estrutura dos fios e sela as cutículas, blindando o cabelo e devolvendo a vitalidade



5. Ampola três minutos milagrosos da Pantene



O nosso quinto e último produto é ampola 3 minutos milagrosos da Pantene. Um produto ultra condicionante, penetra em cada cutícula do cabelo e age instantaneamente para reparar os danos mais severos. Com uma fórmula inteligente e rica em Pró-Vitaminas foi desenvolvida especialmente para restaurar a vida dos fios e devolver ao seu cabelo um aspecto saudável hidratado e extra brilhante



