Sousplat é sinônimo de elegância e sofisticação para a mesa

Quando o assunto é tornar a mesa sofisticada, um item que não pode faltar é o sousplat. Já famoso e presença garantida em celebrações e jantares importantes de quem tem bom gosto, esse prato de baixo (literalmente, a tradução para o termo em francês) é bastante popular, porém, nem sempre utilizado corretamente.



Disponível em modelos de aparelho de jantar completos, o sousplat é um recurso que remete ao bom gosto e à elegância pois tem sua função específica de servir de apoio para o prato, seguindo, principalmente, as regras de etiqueta para servir à mesa.



O sousplat tem uma estrutura padrão: é um prato raso com aproximadamente 35 centímetros de diâmetro e, mais do que seu aspecto de decoração, ele também serve para que o prato dos presentes à mesa seja mais firme, impedindo que ele se mova escorregando pela mesa, assim como a função de recolher possíveis respingos do prato, evitando que a comida toque a pessoa e suas vestes, como também a própria toalha da mesa.



A origem do sousplat advém de cerimônias e celebrações, sendo comumente associado a casamentos e também jantares importantes. Com o passar do tempo, ele se tornou mais popular, ainda que seja utilizado em ocasiões especiais, e não tão presente no dia a dia. Essa popularização fez com que surgissem variações de materiais, possibilitando sousplat feitos da tradicional porcelana, como também de prata e alumínio, considerados aqueles com custo mais elevado, e até mesmo de MDF, que representa os produtos mais acessíveis.



Os recursos para tornar a mesa um local elegante são vários, geralmente buscando referência nas regras de etiqueta de países como a França ou Inglaterra. Por isso é tão comum encontrar termos em outra língua, como é o caso do sousplat, em que sua pronúncia é algo parecido com "su-plá".



Quem procura sousplat e aparelhos de jantar completos vai encontrar modelos de diferentes aspectos na Roberto Simões Casa, a loja virtual tem opções com porcelana finas e trabalhadas, perfeitas para quem procura elegância e bom gosto para a mesa de jantar.



Sobre a Roberto Simões Casa e a Vista Alegre



A Roberto Simões Casa é uma conceituada loja de presentes finos e artigos luxuosos de decoração. Preocupando em trazer para o Brasil produtos importados e criações exclusivas de alto bom gosto e qualidade indiscutível.



Seguindo o estilo do alto bom gosto e melhores produtos para seus clientes, a empresa conta com ilustres parcerias no ramo da decoração. Entre elas está a parceira com a casa portuguesa de porcelanas Vista Alegre, uma das mais tradicionais casas de Portugal e que disponibiliza seu catálogo na loja virtual da RS Casa.

Website: https://www.robertosimoescasa.com.br/