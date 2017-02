SPA Granja Brasil Resort oferece promoção especial pós folia

Durante o carnaval, as pessoas costumam deixar a dieta de lado e, em seguida, começa a corrida para perder os quilinhos a mais. Atento a isso, o SPA do Granja Brasil Resort, localizado em Itaipava, preparou uma promoção especial.



O SPA já abriu as reservas para março e oferece condições especiais: a partir de sete diárias adquiridas, o cliente ganha mais uma. As diárias para apartamento duplo custam a partir de R$ 847.



Com o conceito de promover relaxamento físico e mental, com a prática de exercícios físicos e alimentação balanceada, o SPA é supervisionado por uma equipe técnica. Há um programa específico para cada perfil de cliente. O Spa oferece acompanhamento de uma equipe de nutricionistas que preparam um programa personalizado e a dieta de acordo com as necessidades específicas de cada cliente. Para que o hóspede possa manter a dieta em casa, é oferecido um suporte pela linha de congelados light (que podem ser adquiridos no local) ou com um programa alimentar personalizado elaborado por uma das nutricionistas.



Para atingir os objetivos de cada cliente, o espaço é composto por piscinas, hidroginástica, fitness center, centro de tratamento de estética e beleza, saunas, salas de massagens, consultórios médicos, enfermagem, restaurante com alimentação, ginástica funcional, ioga, pilates e salão de beleza.



"Uma vida saudável e equilibrada é fundamental para encarar o dia a dia e viver mais, afinal, somos resultado da nossa alimentação e daquilo que praticamos", afirma Ciro Eloy, CEO e fundador do Granja Brasil Resort.



A promoção é válida até o dia 30 de março e também oferece opções de 13 diárias com duas grátis e 17 com três.



SPA Granja Brasil Resort

Estrada União Indústria, 9153

Itaipava

Contato: 24 2222-6050​

Website: http://www.spagranjabrasil.com.br