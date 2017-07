SPA Urbano é opção prática para quem busca escapar do estresse do dia a dia

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), a indústria da beleza cresce 10% ao ano e movimenta mais de R$ 100 bilhões. De olho neste mercado bilionário, a empreendedora Natália Lissage, criou, em sua clínica de estética de alto padrão, um spa urbano.



Um espaço bem no centro de São José dos Campos, interior de São Paulo, em que esquece o caos da cidade e mergulha em silêncio, paz, aromas e relaxamento. Em meio à correria, os spas urbanos são verdadeiros oásis de tranquilidade.

Para ir além dos procedimentos estéticos, Natália investiu no conceito, modelo que até então só existia no mercado internacional e que vem ganhando força com o aumento do estresse no dia a dia das pessoas. A ideia emplacou e o spa é o serviço carro-chefe da Clínica.



De acordo a empresária, a abertura de spas nos grandes centros é uma tendência mundial, mas relativamente nova no país. "O conceito de oferecer bem-estar é o mesmo entre um spa de destino (aqueles que normalmente ficam afastados dos grandes centros e que oferecem estrutura de hospedagem e alimentação) e um urbano. O que difere é o tipo de serviço oferecido. Enquanto um proporciona tratamentos e programas que visam emagrecer, o outro tem como foco principal a oportunidade de relaxar por um curto espaço de tempo", explica.



Há seis anos no mercado, a marca oferece profissionais capacitados, segurança e inovação de tratamentos com equipamentos de última geração. A clínica ainda tem como objetivo de proporcionar beleza, saúde, bem-estar e comodidade aos pacientes.



Entre as opções de serviços do local estão lipomodelagem, drenagem linfática e para gestantes, método Redutti, massagem modeladora, massagem relaxante, depilação a laser, microagulhamento e tratamentos faciais. O sofisticado spa possibilita uma experiência de momentos de relaxamento e rejuvenescimento.



