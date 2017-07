Spas surpreendentes para sua próxima viagem

Cuidar da mente e do corpo deve ser sempre prioridade, independente se a pessoa estiver em casa ou viajando. Há muitos spas incríveis pelo mundo que proporcionam experiências para relaxar, desintoxicar, renovar e energizar. Veja abaixo uma lista de quatro locais que valem uma tarde de tratamentos durante as férias:



Mônaco – Odéon Spa Sisley

Localizado dentro do Tour Odéon, um dos prédios mais modernos do Principado de Mônaco, o Odéon Spa Sisley é um luxuoso e urbano centro de bem-estar. Ali é oferecido ao cliente um momento de felicidade e de pausa da rotina onde o foco é cuidar do corpo e da mente e proporcionar experiências sensoriais. São 1800 m² divididos em três andares, onde ocorrem diversos tipos de tratamentos, com suítes privativas com sua própria jacuzzi e sauna, duas salas de ginástica, sala de ioga e pilates, salão de beleza e área com sauna, banho russo, piscina aquecida e jacuzzi. O spa oferece tratamentos fitoaromáticos Sisley que combinam massagens de diversas partes do mundo, criados com respeito às tradições, e o poder da aromaterapia. Há várias versões do tratamento tanto para o rosto quanto para o corpo, com diferentes técnicas de massagem indicadas para cada tipo de pele.



Seychelles – Six Senses Spa Zil Pasyon

O spa do resort Six Senses Zil Pasyon foi construído integrado com a natureza, com a utilização de materiais naturais, como madeira, pedras e tecidos tingidos sem produtos químicos. O pavilhão de ioga, por exemplo, está em cima de rochas graníticas e em meio à folhagem exuberante e à piscina de borda infinita. Além disso, existem à disposição dos clientes saunas secas e úmidas, um deck elevado com uma vista incrível e uma piscina de água salgada. As cinco villas de tratamento do spa têm características bem diferentes. A Rock villa, por exemplo, foi construída entre pedras de granito e é envidraçada, com um chuveiro de pedra na ponta de um penhasco e que permite qualquer tratamento em um cenário pitoresco. Já a Hanging Villa é perfeita para a renovação pós-tratamento e relaxamento e a Ocean Villa está acima da água sobre uma passarela. A Nature Villa está cercada de árvores para uma conexão maior com a natureza e há ainda a Cave Villa, com chuveiro externo, sauna herbal e um balanço.



Barbados – The Sandbox Tree Spa

O sofisticado hotel Port Ferdinand, na ilha Caribenha de Barbados, tem seu próprio spa chamado The Sandbox Tree Spa, que oferece tratamentos para nutrir e reabastecer mente, corpo e alma, proporcionando a verdadeira arte do relaxamento. O local utiliza produtos naturais e orgânicos BAMFORD e os tratamentos são inspirados em diversas tradições como shiatsu, massagem sueca, reflexologia, massagem indiana e respiração yoguica. Há diversos tipos de massagem, como as mais específicas indicadas para gestantes ou ciclistas profissionais, com pedras de jade quentes e frias, para eliminar sinais de stress, customizada de acordo com as necessidades da pessoa, entre outras.



Noruega – Vulkana

Vulkana é um navio de pequeno porte convertido em spa, localizado no centro do porto da cidade de Tromsø, no norte da Noruega. O incrível navio já é uma atração inusitada por si só, mas a sua estrutura também oferece uma experiência de relaxamento, bem-estar e tranquilidade. Diversos passeios estão disponíveis em diferentes épocas do ano, e eles vão desde um pacote de três horas incluindo almoço, para quem tem pouco tempo, até expedições para observação de baleias orcas. E a cereja no topo do bolo são as vistas inacreditáveis para fenômenos como a aurora boreal e o sol da meia-noite que acontecem no local.

